Tierra del Vino
La tormenta causa estragos en los caminos rurales de Venialbo
El chaparrón del pasado domingo obligó a cortar el tráfico en la ZA-611, afectó a cuadros de luz y a la recién estrenada pista de pádel por la caída de un poste
La tormenta que el pasado domingo causó cuantiosos daños dos viviendas de Fuentespreadas registró también un reguero de desperfectos en la vecina localidad de Venialbo, en este caso en sus infraestructuras viarias, lumínicas y deportivas.
Explica Jesús, Vara, alcalde de la localidad, que la tromba de agua ha causado "verdaderos estragos" en los caminos rurales, dejando algunos de ellos completamente intransitables "porque el agua saltó de un lado para el otro". Los más afectados –contabiliza hasta siete– son los que lindan con San Miguel de la Ribera, El Piñero, Gema, incluyendo la Dehesa Valdeminbre y el camino Jambrina "que fue donde mayoritariamente descargó la tormenta".
Unos daños difíciles de calcular y ante los que ya ha anunciado su intención de solicitar el envío de maquinaria por parte de la Diputación de Zamora para asentar el terreno. Estacas y cercados de las praderas municipales tampoco pudieron aguantan la embestida del agua.
Lejos de acotarse a los caminos, las deficiencias causadas por las inclemencias se extendieron al casco urbano, cubriendo de barro la carretera ZA-611 hacia El Piñero. Durante dos días los operarios de la Junta de Castilla y León se afanaban para devolver la normalidad a una vía que tuvo que cortarse al tráfico. Precisamente en esta zona es donde ahora se afanan para devolver a la normalidad los cuadros de luz afectados.
La fuerza del agua incluso tumbó un poste de la luz contra la recién estrenada pista de pádel, rompiendo parte de la cristalera y del vallado.
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