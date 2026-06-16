Taiwán abraza a Ungilde: La emotiva enseñanza que esta productora de televisión asiática se lleva de Zamora

Escuchar una conversación en la que se entremezcla el castellano con el mandarín, el inglés y otras lenguas en pleno bosque sanabrés podría considerarse un momento histórico, sobre todo si gira en torno a las maravillas de la micología zamorana.

En la última jornada de grabación del programa "What a trip", que se emitirá en televisiones de Taiwán, Singapur y otros países de Asia, los participantes recorren el bosque de Ungilde en busca de setas que, en pleno mes de junio, parece casi imposible encontrar. Pero la aventura ni comienza ni termina aquí: han grabado en Villanueva de Valrojo y también han hecho parada en la Posada de las misas.

Al preguntarle por su interés en el bosque zamorano, Wen Tseng, la productora ejecutiva a cargo del proyecto, habla del envejecimiento de la población rural y de la sorpresa que ha sido en su viaje a Zamora y, en definitiva, a Castilla y León, el nivel de despoblación que han encontrado. Les ha llamado especialmente la atención la dificultad con la que se encuentran los pequeños negocios rurales a la hora de nombrar un sucesor que pueda seguir con la línea de trabajo.

Por eso, al escuchar la historia de Gloria, la dueña del restaurante "El Empalme", se sintieron inspirados para acercarse a Ungilde y grabar este episodio tan entretenido junto a dos micólogos expertos: Juan Antonio y Álvaro Sánchez, padre e hijo. "Que todo este negocio siga en pie, y sea algo completamente diferente a lo que hubo ayer nos ha inspirado", comentaba la productora ejecutiva.

Álvaro y Juan Antonio, éste último uno de los precursores de la Escuela Micológica de Ungilde, le explicaron al grupo de celebridades e influencers asiáticos las particularidades de las setas que podemos encontrar en el bosque sanabrés. Armados con sprays de citronella y botellas de agua para ahuyentar a los bichos y al calor, que en la última jornada causó varios desmayos en el equipo de producción, aprendieron a diferenciar "las que se comen" de las setas tóxicas o que simplemente no son de uso alimentario.

Debido a las condiciones climatológicas de esta época, resultó especialmente difícil encontrar ejemplares de muchas de las especies que necesitaban representar, por lo que hubo que recurrir a setas liofilizadas y rehidratadas, que no decepcionaron a los concursantes, ya que se lo pasaron en grande seleccionando hongos de especies muy diferentes, y aprendiendo las particularidades de cada una de ellas.

Su emoción era notable desde mucho antes de llegar a Ungilde, a donde parte del equipo llegó equipada con cestas de diferentes tamaños que se llevaron llenas de setas al Empalme. No todos se desplazaron a Ungilde, solo los que eran estrictamente necesarios en el lugar del rodaje. El resto se quedaron alojados en Puebla de Sanabria, cuyo Ayuntamiento participó junto a la Escuela Micológica de Ungilde y El Empalme en esta iniciativa.

Tras la búsqueda de setas en el bosque de la localidad sanabresa, el equipo del reality se trasladó al mencionado restaurante, en el que grabaron cómo los participantes cocinaban las setas que previamente habían recolectado en el monte.

Sanabria: Más allá de las fronteras

Para Juan Antonio ha supuesto un honor enseñar a diferenciar las setas de los campos que tanto conoce a este grupo de celebridades. Destaca la importancia de este tipo de iniciativas a la hora de promocionar Sanabria y que "un grupo de 60 asiáticos haya venido a Sanabria" desde tantos países, como Vietnam, China o Taiwán.

Para él, los influencers "han hecho algo que no habían hecho nunca" y destaca que se han ido contentos, además de recalcar que esta narrativa es un buen altavoz para mostrar la importancia de la industria micológica de la tierra: "Sorprende que un lugar tan pequeño tenga una producción micológica tan extensa y que exporte tanto".

Las reliquias de los sanabreses

Wen Tseng también quiso destacar lo que se llevaba de Zamora: la historia de sus gentes como un gran tesoro. "Lo importante no es ser una de las localidades más llamativas de toda España, sino las reliquias que puedan encontrar en la gente que reside allí, en su trabajo y sus historias", decía alabando a su vez la simpatía y el gran acogimiento que había encontrado por parte de pueblo e instituciones en su visita a Sanabria, una tierra totalmente diferente a su país de origen.

En España decía haber encontrado valiosos aprendizajes de la mano de la cultura de cada provincia. "Destacan el interés y las ganas de instruirse por encima de cuánto saben los aprendices", algo que para la productora resultó muy valioso.