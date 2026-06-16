Rescate por aire de una senderista lesionada en la cascada de Sotillo de Sanabria

Una mujer de 70 años ha tenido que ser rescatada por el helicóptero del 1-1-2 tras sufrir una caída mientras completaba la ruta hacia la cascada de Sotillo de Sanabria, perteneciente al municipio de Cobreros. La senderista fue trasladada posteriormente hasta el centro de salud de Puebla.

El rescate se produjo en la tarde de este martes después de que la senderista sufriese una caída en una zona de difícil acceso. El aviso emitido al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil hacia las 16:03 horas dejaba constancia de que la mujer no podía continuar caminando.

Inmediatamente, el gestor del 1-1-12 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl para realizar una primera valoración y orientar a la alertante en los primeros auxilios y precauciones básicas hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Paralelamente, los técnicos se encargaron de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima -situada junto a uno de los puentes sobre el arroyo de Truchas a dos kilómetros y medio al oeste de Sotillo de Sanabria- y movilizar el helicóptero de rescate de Protección Civil.

Hasta la zona se desplazaron dos rescatadores, una de ellas enfermera junto a la Guardia Civil de Zamora que lograron acceder a pie y a los Bomberos de Rionegro del Puente.

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero realizó un vuelo estacionario con el que facilitar el descenso, mediante grúa, del equipo de rescate a tierra. La enfermera realizó una primera valoración in situ previo a colocarle una férula de inmovilización en la pierna lesionada. El transporte se realizó mediante un triángulo de evacuación, junto con la rescatadora enfermera, en una nueva maniobra de grúa.

El helicóptero de Protección Civil voló hasta Puebla de Sanabria, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl recoge a la paciente para su traslado al centro de salud de la localidad.