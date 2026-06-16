El plan de recuperación de la Sierra de la Culebra tras los incendios, a debate en las Cortes de Castilla y León

El plan de recuperación de la Sierra de la Culebra será debatido en las Cortes de Castilla y León cuatro años después de los incendios forestales de 2022. Los procuradores del PSOE por Zamora han presentado nuevas iniciativas parlamentarias para exigir a la Junta información sobre el grado de ejecución del plan de recuperación ambiental y socioeconómica que anunció hace cuatro años, tras los devastadores incendios que arrasaron la Sierra de la Culebra en el verano de 2022.

Recordó el PSOE que los incendios de hace cuatro años fueron "una de las mayores catástrofes ambientales, económicas y sociales sufridas por la provincia de Zamora en las últimas décadas", ya que calcinaron más de 60.000 hectáreas y numerosos municipios vieron alterada su actividad cotidiana y la de sectores fundamentales para la economía local, tales como la ganadería, la apicultura, los aprovechamientos forestales, la caza o el turismo de naturaleza, sufrieron importantes daños cuyas consecuencias siguen siendo visibles en la actualidad.

Tras aquellos incendios, la Junta de Castilla y León anunció un plan de recuperación ambiental y socioeconómica dotado con 35 millones de euros para los municipios afectados. Entre las actuaciones comprometidas figuraban la recuperación de hábitats y la restauración de la vegetación mediante la repoblación de entre 2.000 y 3.000 hectáreas; actuaciones de apoyo a la regeneración forestal sobre unas 18.000 hectáreas; la recuperación de masas forestales de especial valor ecológico; la mejora de infraestructuras forestales y caminos; medidas de apoyo a la ganadería extensiva y a la apicultura; así como distintas iniciativas destinadas a favorecer la recuperación económica y social de la zona.

Aquellos anuncios, como recordó el PSOE, fueron recibidos con esperanza por los vecinos y vecinas, los ayuntamientos y los sectores productivos del territorio, que esperaban que una tragedia de semejante magnitud sirviera para impulsar una recuperación real de la Sierra de la Culebra y para abrir una nueva etapa en las políticas de gestión forestal, prevención y lucha contra los incendios en Castilla y León.

Compromisos adquiridos

Sin embargo, cuatro años después, sigue existiendo una creciente preocupación en la provincia de Zamora sobre el grado real de ejecución de las actuaciones anunciadas, aseguró el PSOE. Y es que, como subrayó, los municipios afectados continúan reclamando información sobre el desarrollo de los compromisos adquiridos, mientras persisten las dudas acerca de la recuperación efectiva de amplias zonas dañadas por el fuego y del cumplimiento de los objetivos fijados en materia de restauración ambiental.

El procurador socialista por Zamora, Iñaki Gómez, ha señalado que "la Sierra de la Culebra no puede convertirse en el ejemplo de las promesas incumplidas de la Junta de Castilla y León. Cuatro años después seguimos sin conocer con exactitud qué se ha ejecutado, cuánto se ha invertido realmente y cuál es el calendario previsto para culminar la recuperación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra comunidad".

Además, añadió que "la Junta de Castilla y León no ha plantado, hasta la fecha, ni un solo árbol tras la tragedia. Ni uno. Toda la población afectada se pregunta: ¿cuándo van a comenzar?". En este sentido, subrayó que la recuperación del patrimonio forestal perdido constituye una de las principales demandas planteadas desde el primer momento por los vecinos, las entidades locales y los colectivos vinculados al territorio.

Por los motivos expuestos, los procuradores socialistas han interpelado a la Junta sobre diferentes cuestiones relacionadas con el cumplimiento del plan de recuperación de la Sierra de la Culebra, tales como cuál es su grado de ejecución, actuación por actuación, las inversiones que se han realizado, qué superficie ha sido objeto de restauración y reforestación o cuál es el calendario previsto por la Junta para completar la recuperación ambiental de las zonas afectadas por los incendios.

Por último, el PSOE de Zamora reiteró que la Sierra de la Culebra representa uno de los principales activos ambientales, económicos y patrimoniales de la provincia y consideran imprescindible conocer "con total transparencia" cuál ha sido el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y qué actuaciones concretas se han desarrollado para garantizar su recuperación.