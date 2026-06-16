La nueva Dirección de Incendios Forestales asume el mando del operativo en Castilla y León

La nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que encabeza desde este martes Ángel Sánchez tras tomar posesión del cargo, se encargará de la dirección técnica del operativo y de la gestión, control y equipamiento necesario para la realización de trabajos de naturaleza preventiva por parte de los medios del dispositivo que tengan encomendada. Así lo establece un decreto de la Consejería de la Presidencia, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), que concreta las tareas adjudicadas a esta nueva dirección general.

Esta decisión se incardina en el anuncio del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de crear un departamento específico ante la cada vez mayor intensidad, virulencia y capacidad destructiva de los fuegos, “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el periodo estival”.

De este modo, durante el debate de investidura, ya avanzó la implantación de mejoras tecnológicas para analizar el comportamiento del fuego para “anticipar y planificar mejor” la extinción de incendios, tareas que deberá desarrollar el equipo liderado por Sánchez, que hasta hoy ha ejercido como jefe del Servicio de Incendios.

Gestión de montes

La nueva Dirección General deberá ocuparse también de la programación en materia de prevención de incendios forestales en los montes gestionados por la Consejería; la programación, gestión y control de las actuaciones en materia de detección de incendios forestales y la investigación de sus causas; de la dirección del Centro para la Defensa contra el Fuego, ubicado en la ciudad de León; de la coordinación operativa de las acciones de la Escala de agentes medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos en las materias de su competencia; así como de “cualquier otra función que se le atribuya”.

Igualmente, mientras se configura la estructura definitiva de la Consejería, que pasa a denominarse de Medio Ambiente y Energía y cuya titular es María González Corral, dependerán de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, respecto de las atribuciones del decreto, la propia Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, además de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, la de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y la de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.