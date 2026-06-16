Este municipio de Aliste ofrecerá servicios funerarios a sus vecinos con un velatorio municipal

El Ayuntamiento de Viñas de Aliste (Vega de Nuez, San Blas y Ribas), cuya Corporación Municipal preside el alcalde, Bernardo Casado Fernández, contará para este año con un presupuesto de 258.072 euros, coincidente en ingresos y en gastos y cumpliendo de esta manera con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En el capítulo de ingresos, las arcas municipales recibirán su mayor inyección económica para el presente ejercicio a través de las transferencias de capital con 90.893 euros. En segundo lugar, se situarán las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como Estado, Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora con 55.141 euros, seguido las tasas con 54.324 euros y de los impuestos directos con 38.725 euros. Por último, los ingresos patrimoniales aportarán un total de 38.725 euros.

En el capítulo de gastos, el Ayuntamiento realizará una firme apuesta por las inversiones reales con una partida de 100.000 euros, a los que se sumarán otros 86.352 euros para los bienes corrientes y servicios. Las transferencias corrientes se llevarán un total de 16.861 euros. Viñas recibe la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste".

Los gastos de personal ascenderán a 54.358 euros. La plantilla está compuesta por solo dos plazas, la del secretario e interventor en la agrupación de municipios con el vecino Ayuntamiento de Rábano para compartir los costes, y la cocinera del comedor social de la tercera edad, que se mantiene con la ayuda que cada año concede la Diputación Provincial de Zamora.

Por otra parte, la Corporación Municipal ha dado luz verde a la construcción y puesta en marcha de un velatorio, cuyo objetivo se centrará en ofrecer los servicios funerarios para las familias de los cuatro pueblos del municipio. Un servicio muy necesario y reclamado. En la actualidad, al carecer de velatorio propio, los vecinos tienen que recurrir a utilizar los servicios de los situados en otros pueblos como Trabazos, San Vitero o Alcañices. Una vez se construya el de Viñas se facilitará que los vecinos puedan acudir a velar a sus familiares y paisanos, sin tener que salir de su propio municipio.

En los pueblos alistanos se mantiene la costumbre de que la práctica totalidad de los residentes acudan a despedir a sus allegados antes de la misa de funeral, algo que ahora se complica bastante, porque muchas personas de la tercera edad carecen de medio de transporte propio.

Bernardo Casado Fernández, alcalde de Viñas de Aliste. | CH. S.

La inversión económica, presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata, se elevará a un total de 90.000 euros (74.380,18 más los 15.619,82 de impuestos), según el proyecto técnico redactado por la arquitecta alistana, Ana Belén Bartolomé Capa, del Colegio de Arquitectos de León por encargo del Ayuntamiento de Viñas. Las obras han sido contratadas a una constructora de la localidad de Tola de Aliste.

Parcela

Para la ubicación del velatorio municipal se ha elegido una parcela de 3.662 metros cuadrados situada "Encima las Eras", con acceso desde la vía pública debidamente pavimentada en su totalidad, con abastecimiento de agua potable y conexión a la red de saneamiento.

El velatorio contará con una superficie construida de 79,34 metros cuadrados, de los cuales 64,07 serán útiles. La distribución integrará una sala de 30,58 metros cuadrados, otra sala de féretro de 7,43, un vestíbulo de 5,33, más dos aseos, uno de 4,68 y otro de 2,27, a lo que hay que sumar el porche de entrada con 13,78 metros cuadrados.

El edificio solamente se podrá destinar al uso previsto de velatorio. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de una nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura e instalaciones.

En cuanto a la estructura portante, el diseño ha estado condicionado a la forma del terreno y al programa funcional a desarrollar a petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta.

Actualmente ya cuentan con velatorios municipales numerosos municipios de la comarca de Aliste, tales como Trabazos, Rábano (en Sejas), Gallegos del Río, Fonfría, Riofrio (Sarracín y Abejera). Además, el Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza tiene previsto habilitar un velatorio municipal en Palazuelo de las Cuevas.

No obstante, en la comarca también funcionan otros velatorios privados como los de "Servicios Funerarios Aliste" en Alcañices, Trabazos, Fonfría y San Vitero.n