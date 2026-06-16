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Localizan empapado pero en buen estado a un hombre de 81 años desaparecido durante la madrugada en Carbellino

Su mujer dio la voz de alarma a la Guardia Civil al percatarse de que no estaba en la cama

El varón de avanzada edad fue encontrado en un camino a un kilómetro de su casa

Dispositivo de la Guardia Civil desplegado para localizar al hombre desaparecido.

Dispositivo de la Guardia Civil desplegado para localizar al hombre desaparecido. / Guardia Civil de Zamora

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T. S.

Empapado y algo desorientado, pero en buen estado. Así ha localizado la Guardia Civil de Zamora a un hombre de 81 años desaparecido durante varias horas esta madrugada en la localidad de Carbellino. Su mujer se despertó cerca de las 2 de la mañana y se percató de que su marido no se encontraba en el domicilio, por lo que dio la voz de alarma a la Guardia Civil, que inició de inmediato su búsqueda con el despliegue de varias patrullas de Seguridad Ciudadana.

El hombre, con dificultad de visión y movimiento -utilizaba bastón- se había llevado el teléfono móvil, pero permanecía apagado.

Casi a las 4 de la mañana, la patrulla del puesto de Muelas del Pan localizó al hombre en aparente buen estado en un camino situado a un kilómetro de su casa. Cuando los agentes lo encontraron, estaba con la ropa mojada debido a que "he estado dentro de una charca", según declaró el afectado. El varón fue trasladado al hospital Virgen de la Concha tras una primera exploración "in situ" por los servicios sanitarios.

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Operativo de búsqueda

En el dispositivo de búsqueda participaron patrullas de Seguridad Ciudadana y quedaron en pre-alerta el resto de unidades para unirse en caso de ser necesario en un operativo dirigido por el sargento comandante del acuartelamiento de Fermoselle.

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