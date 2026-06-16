Sin helicópteros “activos”: así está el dispositivo de extinción de incendios forestales en Zamora

El sindicato CC OO ha denunciado públicamente que en Zamora ninguno de los tres helicópteros que deberían estar disponibles para intervenir en incendios forestales en la provincia está "activo", tras averiarse el único que ayer 15 de junio estaba operativo.

Recordó el sindicato que el pasado 12 de junio comenzó la época de “peligro alto” de incendios, a lo que hay que sumar las condiciones meteorológicas “complicadas” en la provincia y que pueden provocar incendios forestales.

Sin embargo, los helicópteros del operativo de extinción de incendios en la provincia no están activos, a pesar de que son un recurso fundamental porque son los primeros en llegar al fuego con una cuadrilla de bomberos forestales. Además, los helicópteros realizan un “primer ataque” del fuego y su trabajo se combina con el de las cuadrillas de tierra aportando descargas de agua.

Por los motivos expuestos, remarcó que la avería del único helicóptero operativo en la provincia podría haber sido una anécdota, pero en las circunstancias actuales “se convierte en un síntoma más de una enfermedad alarmante que aqueja nuestros montes: la incompetencia de la Consejería de Medio Ambiente”.

Para CC OO la carencia de medios aéreos en estos momentos en Zamora “es injustificable”, además de un síntoma del “desastre organizativo” que lleva tiempo denunciando y que este año “resulta todavía peor que en los anteriores”.

Personal

Una prueba de las deficiencias en la organización del operativo es que la pasada semana la Junta “buscaba” personal en el paro porque no tiene cubiertos los puestos de vigilancia ni de conductores para los camiones autobomba, al margen de que las empresas privadas que contratan a las cuadrillas de tierra se están negando a ir a los incendios, y las empresas públicas no encuentran personal para esas brigadas de bomberos forestales.

A un “panorama desolador” hay que sumar el conflicto colectivo presentado en la provincia por CCOO para el personal laboral de la Junta que trabaja en el operativo de incendios, las denuncias por incumplimientos de la Ley de prevención de Riesgos Laborales y de la propia Ley de Bomberos Forestales.

Por otra parte, aseguró que la situación “resulta todavía más preocupante” tras las recientes declaraciones del nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que ha cuestionado la viabilidad de las labores preventivas durante el invierno por motivos económicos.

Para CC OO, la prevención, la planificación y la dotación suficiente de medios humanos y materiales durante todo el año son elementos imprescindibles para afrontar las graves emergencias forestales que ha sufrido Castilla y León y que “lamentablemente volveremos a padecer con el escenario climático actual”.