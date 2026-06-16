Un fuego en un coche en Villalpando deja un herido en Villalpando: un cambio de la batería del vehículo, posible causa
Un hombre sufre quemaduras en uno de sus brazos y requiere atención sanitaria
El turismo estaba aparcado junto a una vivienda habitada que libró las llamas
T. S.
Un vehículo ha ardido en las últimas horas en Villalpando a consecuencia de un incendio cuyas causas no están todavía claras y que obligó a intervenir a los bomberos voluntarios de Tierra de Campos para evitar que las llamas pudieran afectar a una vivienda muy próxima al turismo en llamas.
El aviso se recibió en torno a las 20.00 horas de este lunes, momento en el que se activó la intervención para sofocar el fuego declarado en el coche. A la llegada al lugar, las llamas afectaban al vehículo, situado cerca de una casa cuyos propietarios se encontraban ausentes en ese momento.
La actuación se centró en extinguir el incendio y comprobar que el fuego no se hubiera propagado a la vivienda cercana. Una vez apagadas las llamas, se revisó la zona para descartar daños mayores y garantizar la seguridad del entorno.
Testimonio de un vecino
Las causas del incendio no están del todo claras. Según el testimonio de un vecino que se encontraba manipulando el vehículo, el fuego pudo iniciarse después de cambiar la batería del coche. Esta persona sufrió quemaduras en el brazo derecho y tuvo que acudir al centro médico de Villalpando para ser atendido.
Tras finalizar las labores de extinción, los efectivos permanecieron en la zona durante aproximadamente una hora para asegurarse de que no quedaban puntos calientes ni riesgo de reactivación del fuego.
El incidente generó preocupación entre los vecinos por la cercanía de la vivienda y por tratarse de una zona próxima a la carretera Madrid-Coruña, por la que transitan numerosas personas.
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