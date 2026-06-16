Dos empresas zamoranas, finalistas en los Premios Michelín de la charcutería

Dos charcuterías de Zamora, la toresana Embutidos Ballesteros y Embutidos Melquiades, podrían conseguir la "Estrecha Michelín" de este sector. Ambas empresas están nominadas a los premios Joyas de a Charcutería, que se entregarán dentro de la celebración de la Feria CharcutExpo 2026.

CharcutExpo se convertirá en el gran escaparte para los charcuteros a nivel nacional. Esta feria tendrá lugar los días 16 y 17 de junio en Ifema, contando con un gran número de profesionales de este sector, en total 122, y con una agenda compuesta por un total de 65 ponencias y actividades.

Uno de los puntos fuertes de la feria será la primera edición de los Premios Joyas de la Charcutería, galardones que buscan reconocer a los establecimientos y profesionales que marcan el camino de este sector en España, destacando la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la experiencia de los clientes. Estos premios tienen como objetivo visibilizar el talento local y proyectarlo a nivel nacional, convirtiéndose en un escaparate de buenas prácticas que inspire al sector.

Las dos empresas zamoranas optan de esta manera a la posibilidad de conseguir una, dos o tres joyas de estos premios de la charcutería. La entrega de premios será este miércoles, 17 de junio, a partir de las 18.00 horas.

Embutidos Ballesteros

Embutidos Ballesteros es una empresa familiar fundada en el año 1994 con el objetivo de ofrecer a sus clientes unos productos de la mejor calidad y servicio en todos ellos. Ha participado tanto en ferias de carácter nacional e internacional, además de ofrecer un trato directo a sus clientes en sus ocho tiendas que se encuentran distribuidas en Toro, Zamora, Valladolid, Salamanca y Palma de Mallorca.

Asimismo, es uno de los socios fundadores de la Marca de Garantía Asociación Zamorana de Elaboradores de Chorizo de Zamora y cuenta con una empresa de certificación externa de productos ibéricos, Calicer.

Por último, gracias a su trayectoria profesional, Embutidos Ballesteros ha recibido varios premios que muestran la labor realizada. Estos galardones son The International Cuspide Certificate (premio recibido en el año 2000), Premio Mercurio a la trayectoria profesional de la Cámara de Comercio de Zamora (recibido en el año 2014) y más recientemente ha recibido los premios al mejor Comercio Tradicional de Castilla y León (en diciembre de 2024) y el premio al Empresario del Año CEOE-Cepyme de Zamora (entregado en junio de 2025).

Embutidos Melquiades

Melquiades es una empresa fundada en 1956, y cuenta con sedes en Zamora y Guijuelo, contando con sala de despiece de productos cárnicos porcinos y que se especializa en la fabricación y venta de toda clase de jamones y embutidos tanto de cerdo blanco como de ibérica. Los jamones son curados en sus secaderos naturales de Guijuelo y en Zamora cuentas con su planta de transformación y las oficinas centrales.

Los orígenes del negocio familiar se remontan a los años 50 cuando su fundador, Melquiades Rodríguez, se instaló en Zamora, proveniente de Guijuelo, donde ya ejercía esta actividad desde los años 40. Asimismo, este negocio familiar es una de las empresas colaboradoras de la marca de Garantía Chorizo Zamorano, siendo el director comercial de esta empresa, Manuel Rodríguez, el presidente de esta asociación.

Destaca también que este negocio familiar ha formado parte de numerosas ferias nacionales e internacionales, además, de recibir en el año 2023 el premio al comercio tradicional de la provincia de Zamora, por la tienda que tiene en la calle Obispo Nieto.