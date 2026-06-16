Sanabria-La Carballeda
El cercado de una finca de Mombuey, una trampa para los animales
La Guardería Medioambiental interpone una denuncia al dueño de una finca ganadera por incumplir la normativa de vallados
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El cercado de una finca ganadera de Mombuey ha sido objeto de denuncia por parte de la Guardería Medioambiental al incumplir la normativa, tras aparecer una cría de ciervo atrapada en la valla metálica.
El cerramiento está situado junto a la carretera de Mombuey a Manzanal de los Infantes. No es la primera vez que los animales quedan atrapados en la malla de acero.
En otro punto del cercado también han aparecido restos óseos de fauna salvaje.
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