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Arte urbano contra la violencia de género en Mombuey

Alumnos del centro escolar colaboran en la realización de un mural, actividad promovida por el Ayuntamiento dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los creadores de la obra rematan el mural urbano de Mombuey

Los creadores de la obra rematan el mural urbano de Mombuey / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Mombuey

Los alumnos del centro escolar de Mombuey participaron este martes en la realización de un gran mural "Nuestros pueblos contra la violencia de género", en la travesía de la carretera nacional N-525. El proyecto se enmarca en las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Mombuey, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El alcalde de la localidad, José Castedo Bobillo, señaló que está previsto un taller sobre la concienciación contra la violencia de género dirigido a los alumnos e impartido por doctora en Psicología, Luisa Velasco, experta en prevención de la violencia de género.

Arte contra la violencia

Alumnos de la escuela colaboran en la realización del mural. / A.S.

La obra de David García de la Viuda y Fernando García Vivanco, de Valladolid y Segovia respectivamente, representa la identidad del pueblo, la fauna y el entorno natural, con símbolos como la torre templaria, el lobo, las aves y la vegetación.

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En la composición del mural aparecen también unos niños en homenaje a su ayuda para agilizar el trabajo artístico. Su colaboración para pintar las grandes manchas de color y formas fue importante. El mural que ya luce en Mombuey pretende también educar en valores y fomentar la igualdad para erradicar la lacra de la violencia de género en la sociedad actual.

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