Viviendas anegadas, calles llenas de barro y un regato desbordado: los efectos de una fuerte tormenta en Fuentespreadas

Dos viviendas anegadas, calles llenas de barro y una carretera inundada. Estas son algunas de las consecuencias de una fuerte tromba de agua que descargó en la noche del pasado domingo en la localidad de Fuentespreadas y que obligó a intervenir a los Bomberos de Toro.

Emergencias 112 de Castilla y León alertó sobre las 22.50 horas al Parque de Bomberos de Toro sobre la inundación de una vivienda en Fuentespreadas y del desbordamiento del arroyo Montoya, a su paso por la localidad.

Un tractor con una pala ayuda a retirar el agua acumualda. / Bomberos de Toro

De inmediato, el Parque de Bomberos de Toro movilizó una dotación con varios efectivos, que se trasladaron hasta Fuentespreadas. Ya en la localidad, los Bomberos de Toro constataron que, como consecuencia de la tormenta, el agua había anegado una vivienda y el sótano, con una profundidad de unos dos metros, y que se encontraba prácticamente lleno de agua.

Por la gran cantidad de agua acumulada en el interior del sótano y de la vivienda, los Bomberos de Toro tuvieron que emplearse a fondo en las labores de achique, en las que también colaboraron vecinos del pueblo que utilizaron cubas de purín para retirar el agua y el barro.

Como consecuencia de la tormenta, también fue necesario intervenir en una vivienda contigua en la que la acumulación de agua provocó el derrumbe de un muro. Además, el agua anegó el interior de la vivienda y el garaje, por lo que los Bomberos de Toro, con la ayuda de vecinos, también tuvieron que realizar labores de achique, además de retirar el barro acumulado.

Interior de una de las viviendas inundadas tras la tromba de agua. / Bomberos Toro

Al margen de los daños provocados en las dos viviendas, la tormenta también condicionó el tráfico en la carretera que une Venialbo y El Piñero, a la que fue a desembocar el agua acumulada en Fuentespreadas por la tormenta a través de los caminos rurales del municipio.

Durante casi seis horas, los Bomberos de Toro permanecieron en Fuentespreadas realizando labores de achique de agua y de retirada del barro acumulado, en las que también colaboraron los vecinos.

Un bombero del Parque de Toro, en Fuentespreadas. / Bomberos Toro

Los efectivos desplazados desde el Parque de Toro realizaron labores de asistencia y evaluación de daños en las viviendas afectadas, trabajando para minimizar las consecuencias derivadas de la inundación y garantizar la seguridad de los vecinos.

Asimismo, durante la mañana de este lunes se ha desplazado a Fuentespreadas una autobomba del Parque Zona Centro, con base en el Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora en la capital zamorana, con el objetivo de revisar el estado en que se encuentran las viviendas y valorar la necesidad de ejecutar nuevos trabajos o intervenciones complementarias.

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios realizará un seguimiento de la situación, especialmente ante la posibilidad de nuevas incidencias derivadas de episodios tormentosos en la provincia.