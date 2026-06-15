Simulacro de ataque terrorista en un lugar concurrido: el mercado de El Puente de Sanabria

Un concurrido lunes de feria semanal en la Plaza del Mercado de El Puente de Sanabria, fue el escenario elegido por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora para llevar a cabo un simulacro de atentado terrorista. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, y el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Zamora, Héctor David Pulido, asistían al simulacro con la presencia del alcalde Miguel Ángel Martos y vecinos.

Ángel Blanco señalaba que “es una actuación importante de la Guardia Civil, es un simulacro, es un entrenamiento para ver si la Guardia Civil está en forma y cómo reacciona ante un atentado terrorista en un sitio con mucha gente como es el mercado de El Puente”. Una vez terminado el simulacro “se hará un análisis y un juicio crítico por parte de la Guardia Civil para ver las virtudes y analizar los defectos”.

Ante este tipo de hechos reconocía la importancia de “saber cómo reaccionar”. Blanco recordó que desde 2017 “hay un potencial alto” de ataque terrorista declarado a nivel nacional. Entre los lugares elegidos estos últimos para estos ejercicios el subdelegado señaló la Colegiata de Toro, un centro escolar en Coreses, la estación de Villalpando y la propia estación de tren de Puebla de Sanabria “cada año en una infraestructura”. Elegir el mercado “concurrido y ya casi a las puertas del verano ha sido una elección adecuada” indicaba Blanco.

GALERÍA | Simulacro de atentado terrorista en El Puente de Sanabria /

El Teniente Coronel señalaba que este tipo de simulacros “es un ejercicio práctico lo más realista posible para ver aquellos puntos de mejora que tenemos que realizar. Nosotros hacemos una vez al año un simulacro de atentado terrorista en nuestra demarcación de la provincia de Zamora y cada año elegimos un punto distinto, de hecho intentamos que sea lo más repartido posible para que participen las máximas unidades posibles que tenemos en la provincia”. Además de los agentes de los cuarteles de la zona, también se suman al operativo los efectivos de la USECIC de Zamora “la unidad especializada en respuesta ante atentados terroristas de la Comandancia” en palabras de Héctor Pulido.

La llegada de numerosos vehículos de la Benemérita desde primera de la mañana puso en alerta a vecinos, comerciantes y vendedores ambulantes ajenos a las operaciones que se iban a desarrollar en un lugar concurrido. Numerosas personas, como todos los lunes, acudían a la feria y a los comercios. Quince minutos antes, eran los agentes quienes iban avisando del simulacro a los vecinos y vendedores.

Amenazas y proclamas

Dos individuos, uno de ellos encapuchado, con armas blancas irrumpieron en la plaza con amenazas y proclamas contra los civiles que había en la plaza, dejando dos heridos tendidos en el suelo. Con actitud intimidatoria iban de un lado a otro, esgrimiendo las armas que portaban. La primera intervención de respuesta fue de agentes de la zona que entre sus cometidos estuvo parar y revisar un grupo de ciudadanos (figurantes) que huían de los supuestos terroristas en dirección a los agentes, además de movilizar a los medios sanitarios para atender a las dos personas heridas. Un tercer terrorista surgió de la nada, inmovilizado por los agentes.

Participaron de este ejercicio Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC); miembros de la Central Operativa de Servicios (COS); Cruz Roja de Zamora; Ayuntamiento de Galende y otros colaboradores. Agentes de la Comandancia actuaron de observadores que evaluaron la reacción y desarrollo de esta situación crítica dentro de la actividad desarrollada.