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Roban en una vivienda de este pueblo de Sanabria

La Guardia Civil realiza un examen ocular del interior de la casa para recabar pruebas y conocer el alcance del botín

Vivienda a la que accedieron los ladrones para perpetrar el robo.

Vivienda a la que accedieron los ladrones para perpetrar el robo. / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Los vecinos de Terroso alertaron del robo en el interior de una vivienda, este lunes a última hora de la tarde. La Guardia Civil se personó en la casa, una segunda residencia de veranero, situada en la calle Abajo sobre las siete de la tarde para hacer el examen ocular.

Una vecina se percató a lo largo de la mañana que la persiana y la ventana de la planta baja estaban abiertas. Alertó a otro vecino que tenía las llaves de la casa, quien esta tarde iba a la casa a ver si había ocurrido algo.

Interior de la vivienda en la que los ladrones abrieron cajones y las puertas de un mueble.

Interior de la vivienda en la que los ladrones abrieron cajones y las puertas de un mueble. / A. S.

Al entrar vio muebles y cajones revueltos. Al mirar más detenidamente se percató que los intrusos entraron por una ventana lateral de la planta baja donde había algún mueble con herramienta.

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En un primer vistazo echó en falta un televisor que se encontraba en la segunda planta, aunque no se ha podido determinar si faltan más objetos, especialmente la herramienta, u otro tipo de enseres.

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