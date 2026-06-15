Nuevo accidente por fauna salvaje en Zamora: hay dos heridas, una de ellas menor, tras chocar contra un jabalí en Pereruela

La fauna salvaje ha vuelto a ocasionar un nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora que ha dejado dos mujeres heridas de diferente consideración. Ha ocurrido cerca de las once de la noche del pasado domingo en Pereruela, en concreto, en el kilómetro 11 de la CL-527, cuando un turismo ha colisionado contra un jabalí.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de Tráfico de Zamora y efectivos del Sacyl, que tuvieron que trasladar a las heridas, de unos 45 y 15 años, al Complejo Asistencial de Zamora.

Accidentes por fauna salvaje

Cada año los animales salvajes provocan en las carreteras de Zamora más de un millar de accidentes de tráfico. Zamora es la cuarta provincia con más casos, por detrás de Burgos, León y Soria. En el conjunto de la comunidad se produjeron el año pasado 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León, o sea, uno cada 45 minutos. El dato, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.