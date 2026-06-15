Moreruela de los Infanzones acogerá el XXI Certamen de Canciones Tradicionales de la Federación "Espigas"

La música popular y el folclore zamorano volverán a resonar con fuerza en el medio rural. Moreruela de los Infanzones será el municipio encargado de acoger la XXI edición del Certamen Canciones Tradicionales, un evento consolidado que organiza cada verano la Federación de Asociaciones de Campos, Pan y Norte-Duero "Espigas", con el firme objetivo de preservar y difundir la riqueza musical de la provincia.

La presentación, celebrada esta mañana en la Diputación Provincial de Zamora, ha contado con la presencia del diputado provincial de la comarca de Tierra del Pan, Manuel Martín Pérez, la técnica de Comunicación de la fundación Caja rural, Laura Huertos Pérez, la presidente da la Asociación Cultural Fuentemiro, Manuela Crespo Calles, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Campos, Pan Norte-Duero "ESPIGAS", Flor Guerrero Robleda, y la alcaldesa de Moreruela de los Infanzones, Begoña Manzano Morales.

Un año de ensayos para un día de convivencia.

El evento reunirá un total de nueve coros pertenecientes a diferentes asociaciones culturales de la zona, sumando un total aproximado de unos 150 participantes. Según detallaron desde la organización, estos intérpretes aficionados llevan preparándose a lo largo del año para mostrar un repertorio que refleja fielmente la cultura folclórica de las comarcas de Tierra de Campos, Pan y Norte-Duero.

El cronograma del certamen se desarrollará de la siguiente manera: a las 17:30 tendrá lugar la recepción de las autoridades locales y los miembros de las nueve agrupaciones, a continuación, se iniciarán las actuaciones y para finalizar, tendrá lugar la degustación de un aperitivo para fomentar la convivencia entre los participantes y los vecinos.

XXI certamne de Canciones Tradiconales / A.E.

Apoyo institucional frente a la despoblación

Desde la Diputación Provincial se ha querido agradecer la labor incansable que realizan desde la Federación Espigas por "seguir dinamizando nuestros pueblos durante todo el año y creando actividades culturales de muchísimo nivel".

Además, los portavoces han hecho hincapié en que sin el respaldo económico e institucional de la Diputación, la Fundación Caja Rural y de los propios ayuntamientos anfitriones sería inviable sostener este tipo de coros populares. "Estas personas tienen la suerte de poder estar todo el año entretenidas, ocupadas y unidas con un vínculo que es la música y que tiene mucha importancia para el medio rural", señalaron durante el acto.

Por su parte, la alcaldesa de Moreruela de los Infanzones, Begoña Manzano, ofreció a todos los medios disponibles para el éxito del encuentro e invitó a los zamoranos a sumarse a la cita para demostrar que "en los pueblos aún hay mucha vida y todavía tenemos mucho que aportar".

El gran desafío: el relevo generacional

El principal punto a tratar durante la rueda de prensa fue el relevo generacional, pues estas agrupaciones están formadas principalmente por personas mayores y, por lo tanto, se teme la desaparición de estos coros a medio o largo plazo. Desde la organización han admitido con franqueza la complejidad de este tema: "es muy difícil atraer a los jóvenes ahora mismo, pues tienen otras miras y otros asuntos que les interesan más", reconoció la presidenta de la Asociación Espigas. A pesar de los obstáculos derivados de la despoblación, desde la organización aseguran que seguirán intentando sumar voces de los más jóvenes.

Mientras tanto, el objetivo primordial sigue siendo apoyar a las personas mayores que sostienen el folclore: "la gente mayor nos está haciendo el trabajo, intentaremos seguir manteniéndoles ahí mientras puedan, porque cuando ya no puedan cantar, irremediablemente se tiene que quedar en casa".