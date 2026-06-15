Se cuela en una cochera y no encuentra la salida: final feliz para un mochuelo desorientado en un garaje de Villalpando

Final feliz para un joven mochuelo que quedó atrapado en el interior de una cochera en Villalpando, donde permaneció durante varias horas desorientado sin poder encontrar la salida hasta que los bomberos voluntarios de Tierra de Campos consiguieron liberarlo.

El aviso se ha producido esta misma mañana de lunes, alrededor de las 7 de la mañana, cuando una llamada requirió la intervención de los agentes para auxiliar al pájaro. Gracias a una actuación rápida y cuidadosa el rescate se produjo sin sobresaltos ni estrés para el animal, que se encuentra en buen estado y aparentemente tranquilo tras la intervención.

Tras el rescate, se dio aviso al servicio de Medio Ambiente, que a lo largo de la mañana tiene previsto recoger al ave para su traslado al Centro de Recuperación de Aves de Villaralbo. Allí el mochuelo será examinado por los profesionales para comprobar su estado y garantizar que no presenta daños, aunque en una primera valoración el pájaro parece encontrarse perfectamente.

El pequeño mochuelo encontrado en un garaje de Villalpando. / Bomberos voluntarios de Tierra de Campos

La historia ha terminado con final feliz para este pequeño mochuelo, que podrá recibir la atención necesaria antes de regresar, si todo evoluciona bien, a su entorno natural.

Pequeños guardianes del campo

El mochuelo común o mochuelo europeo es una pequeña rapaz nocturna, aunque no es raro verlo también de día. Su nombre científico es Athene noctua y es una de las aves más reconocibles de los paisajes agrícolas, pueblos y entornos rurales de buena parte de España, Zamora incluida.

A simple vista se distingue por su cuerpo compacto, su cabeza redondeada, sus ojos grandes y amarillos y esa expresión tan característica, entre seria y curiosa, que lo hace inconfundible. Es más pequeño que otras rapaces nocturnas, pero tiene una presencia muy llamativa cuando aparece posado sobre un poste, una tapia, una piedra o el tejado de una construcción rural.

Aunque se le asocia con la noche, el mochuelo puede mostrarse activo al atardecer, al amanecer e incluso durante el día. Es un ave bastante sedentaria: suele permanecer todo el año en el mismo territorio, sin realizar grandes migraciones. Una de sus curiosidades es su canto.

Pese a ser una especie conocida y relativamente familiar, los mochuelos también se enfrentan a amenazas. La transformación del paisaje agrario, la pérdida de huecos donde criar, el uso de pesticidas, los atropellos y la desaparición de refugios tradicionales pueden afectar a sus poblaciones. Por eso, cuando aparece un mochuelo joven desorientado, herido o atrapado como ha ocurrido en Villalpando, lo adecuado es no manipularlo sin necesidad y avisar a los servicios competentes, agentes medioambientales, centro de recuperación de fauna o emergencias. Aunque parezca tranquilo, puede estar estresado, deshidratado o necesitar una revisión veterinaria antes de volver a su entorno, tal y como ha ocurrido con su traslado al centro de Villaralbo.