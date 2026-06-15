COAG denuncia que los incendios se repetirán en La Culebra: "se queman los pueblos, los despachos no"

Con una protesta simbólica ante el Centro Forestal de Villardeciervos con motivo del cuarto aniversario del incendio más grave de la Sierra de la Culebra, la organización profesional COAG ha reunido este lunes a casi medio centenar de personas para denunciar la nula gestión de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Medio Ambiente tras el incendio de 2022 y el riesgo de que se vuelva a repetir “en los bosques vírgenes que se salvaron”.

El representante comarcal de COAG, José Manuel Soto, tuvo palabras de recuerdo para los cuatro vecinos de la Sierra de la Culebra fallecidos en los incendios. Añadió a su denuncia que “no tenemos medios”.

El procurador del PSOE en las Cortes, Iñaki Gómez, trasladó su “desacuerdo” con la política de prevención del PP y abogó “por un servicio 100% público de la Junta de Castilla y León, que se trabaje los 365 días del año. Han hecho una especie de mí de los trabajadores que los han metido en Tragsa y no ha habido ningún plan para el invierno”.

El procurador se hacía eco de las críticas de los propios trabajadores de lo público que “no han tenido ningún plan de trabajo. Vemos que las contratas no están trabajando porque no tienen los medios que pide la Inspección de Trabajo”. Se sumó a las palabras de Soto: “asustados y preocupados”. Además de trasladar las reivindicaciones al nuevo Gobierno “vamos a trabajar para hacer una Proposición no de Ley para que se restablezcan las ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica” una de ellas es la Sierra de la Culebra pero también hay otros espacios.

Soto recordó “aquella maldita tarde del 15 de junio que cayeron aquellas chispas y estábamos esperando que salieran las avionetas de Rosinos a apagarlas y las avionetas no salieron”. Cuatro años después la pregunta que se hacía Soto es si “¿están las avionetas están, las carrocetas tienen conductor o no, las cuadrillas están o no están?” para dejar en evidencia la falta nuevamente de medios.

GALERÍA | Manifestación en recuerdo de los incendios de 2022 / Araceli Saavedra

Confió en que la nueva consejera “que se estrena” de Medio Ambiente de la Junta, en el mismo día que el nuevo Gobierno regional tomaba posesión. Pidió a la nueva responsable de la Consejería que “se lo tome en serio porque el fuego mata, el fuego mata, que nos ha matado a vecinos. Aquí en Villardeciervos perdimos a dos jóvenes”.

La nueva consejera “nos inspira más confianza que el que se marcha”. Soto responsabilizó de los incendios tanto al consejero saliente como al “número dos, José Ángel Arranz, el director General, la persona más dañina” y al que responsabilizó de “dejarnos quemar la Sierra de la Culebra por el simple hecho de no tener los medios que tenía que tener”.

Recordó esas palabras ofensivas que “no iba a tener las cuadrillas a la sombra. A él no se le quemó nada, a nosotros sí” y añadió “se queman los pueblos, los despachos no se queman”. Figueruela, Losacio, etc. COAG denunció que de los cuatro helicópteros “solo tenemos uno”.

“De tres partes de la Sierra se nos quemaron dos” y “nos queda un bosque interesante” entre Manzanal de Arriba, Robledo, Ungilde y Pedralba “estamos temblando”. COAG denunció la falta de prevención y recordó que la Junta “no ha repoblado nada, ni ha cumplido las inversiones y ayudas prometidas”, las repoblaciones llevadas a cabo han sido a título asociativo como La Culebra no se Calla.

Señaló la falta de medios y medidas para evacuar pueblos, la falta de arreglo de carreteras de la Junta en la zona del incendio y en otras zonas problemáticas como la carretera del Lago de Sanabria.