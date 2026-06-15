El aula de "operación limpieza" en Fermoselle: Dos toneladas de maleza y lo que queda

Desde el 1 de marzo y hasta el 31 de agosto, la "brigadilla" de cinco hombre y tres mujeres peina montes, accesos, senderos, áreas recreativas y zonas verdes del pueblo, tratando de eliminar maleza y prevenir los temidos incendios. A lo largo de tres meses y medio han retirado alrededor de dos toneladas de vegetación a lo largo del recorrido por la Fuente de la Noria, el camino María Abril o el sendero y el arenal de La Cicutina, el camino del Piélago, La Tabanera, el Castillo de Doña Urraca, accesos y zonas verde del municipio.

Y la tarea continúa en un escenario de abundante maleza que en ciertas zonas supera el metro y medio de altura; "está a tope de vegetación, con maleza acumulada desde hace años y en ciertas zonas es un terreno con mucha peña, de subida y bajada" explica Alejandro Chamorro, monitor de apoyo práctico. "Hay sitios que se limpiaron y hemos tenido que volver porque vuelve a salir la hierba" cuentan desde este equipo enfrentado además en ciertos puntos a la complicada orografía característica de los Arribes.

Capacitación

"Lo peor son las cuestas y ahora el calor" apunta uno de los alumnos del programa "Fermoselle guardián de los Arribes", dirigido por dos monitores, Joana Martín encargada de la formación teórica y Alejandro Chamorro como responsable de las actividades de campo que forman a los alumnos para desempeñar en un futuro trabajos auxiliares en conservación y mejora de montes. También reciben formación en selvicultura, control de plagas y enfermedades de las plantas y la aplicación de fitosanitarios. "En los tiempos que corren hay mucha necesidad de limpiar los pueblos y montes; este taller capacita para ello y abre las posibibilidades de encontrar trabajo" apunta Joana Martín.

"Estoy encantada, no tenía ni idea del trabajo de campo y a nivel teórico me está sirviendo para recordar muchas cosas; así la cabeza de no se atrofia y además estamos haciendo una labor preventiva importante. Lo bueno sería proseguir con las labores de mantenimiento porque sino todo volverá a llenarse de maleza" cuenta una de las participantes en el programa. Un equipo diverso que conjuga juventud y veteranía, "muy implicado en las tareas y la formación" reconocen los monitores.

Dos toneladas de maleza y lo que queda

Sobre el terreno, los alumnos aprenden el manejo de las herramientas, fundamentalmente la moto desbrozadora, principal aliada para avanzar en la limpieza y acondicionamiento. Un trabajo de David contra Goliat es un escenario de abandono de tierras agrícolas y de la actividad pecuaria sumado a la falta de mantenimiento tradicional del territorio que acentúan la vulnerabilidad y disparan el riesgo de los temidos incendios, bien conocidos por municipios como Fermoselle enclavado en Arribes del Duero.

Prevención

Por eso todas las medidas preventivas son pocas, además de obligadas en el caso de un territorio enclavado en el Parque Natural. El Plan de Ordenación de Recursos establece "las medidas necesarias para la prevención y extinción de incendios forestales en el interior del Espacio Natural, procurando que las actuaciones preventivas minimicen su impacto paisajístico". En la misma línea surgen ordenanzas de limpieza de fincas y solares con las que los Ayuntamientos tratan de prevenir los cada vez más temidos desastres naturales. Y en ese contexto surgió el programa que capacitará a ocho personas para trabajos de peón forestal, operario de apoyo en brigadas de prevención y extinción de incendios, actividades auxiliares de repoblación y tratamientos silvícolas o mantenimiento de infraestructuras rurales.

Un programa promovido por el Ayuntamiento y financiado por la Junta, con un presupuesto total de 70.583 euros, remunerado para los alumnos que cubrirán 3.600 horas de trabajo a lo largo de seis meses y actuando sobre una superficie de 15.200 metros cuadrados de monte público, caminos rurales y zonas naturales del término municipal de Fermoselle.