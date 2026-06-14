Villanueva de Valrojo, el plató de la televisión de Asia

Las estrellas del rodaje son un grupo de influencers con varios cientos de millones de seguidores en el continente asiático. Los jóvenes se vistieron con el traje de Carnavales, cencerros incluidos, para hacer "equipo" y "familia" con los voluntarios -13- de Villanueva. Se vistieron con el traje habitual de fechas de invierno a una temperatura de 30 grados.

La temática de esta nueva temporada de la productora asiática se centra en Castilla y León, la región más despoblada de Europa, y su rico patrimonio cultural y etnográfico. Además de Villanueva, el equipo de localización y producción ha elegido otro punto de la geografía sanabresa por su riqueza micológica.

El enclave villandurgo se convirtió en un set de rodaje con cerca de un centenar de personas de la productora asiática y las productoras locales que sirvieron de apoyo y traducción para todo el equipo. Las calles de Villanueva dibujaron una inusual imagen de población mayoritariamente asiática y población local.

Turismo

La productora ejecutiva de GraysScale, Wen Tseng, explicó que "es un programa relacionado con el turismo y lo que se pretende es tratar utilizar metodología de entretenimiento actual para poder incluir la parte de cultural y de costumbres de cada lugar por el que pasan".

Wen Tseng reconocía que "hemos venido tres o cuatro veces con esta y me llamó la atención la costumbre tan bien conservada de máscaras y vestuario de carnaval". No solo se trata solo de show y entretenimiento. Wen Tseng añadía que "ha gustado más de lo habitual que se suele ver en otros formatos, con la intención de conservar y registrar digitalmente estas manifestaciones".

Positivo

La reacción del público asiático "al público asiático le cambia la percepción o prejuicio sobre España porque al ser una cultura tan peculiar y tan bien conservada que no está liderada por ciudades como Madrid o Barcelona, y hará que sus espectadores se asombren por esa belleza cultural".

En segundo lugar la responsable de Producción "la productora también quiere llamar la atención de los lugareños y de toda España para que ellos vuelvan a revisar su propia cultura. Una persona local lo vive día a día pero no se da cuenta de la belleza y lo profunda que es esta manifestación cultural". Wen considera "algo muy positivo" que precisamente una entidad extranjera se fije en ella.

Sobre semejanzas entre culturas tan distantes –latina y oriental- subrayaba que "son similares y peculiares a la vez. Más allá de esto, parece ser que hay una cierta tendencia a baja natalidad global que haría peligrar o desaparecer estas costumbres". Lo que pretende "es tratar de memorizar, mantener registrar y anotar estas culturas para todo el público".

Villanueva recibió esta "embajada" taiwanesa con los brazos abiertos, con mucha curiosidad y colaboración, y con ganas de ver a los protagonistas y el desarrollo del Show. En Villanueva resonaba "1,2,3 action" desde el pajar de los Carnavales, pasando el reconstruido pajar de El Furancho, al Salón de los Antruejos, en la Casa Consistorial hasta en el bar. Los influencers tuvieron que realizar algunos retos como pintar máscaras tradicionales de Villanueva.