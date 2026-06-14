El Rocío también se vive en Aliste

Los parajes del espacio natural de la Sierra de la Culebra se convirtieron a lo largo de del fin de semana en fuente de alegría, convivencia y hermandad con la celebración en la pradera de la ermita campestre de San Mamés y San Blas de la cuarta feria rociera de la Villa de Tábara organizada por la Asociación Cultural Magius.

Comenzaba la fiesta con una animada y colorida ruta que unos realizaban a caballo, otros en carroza y muchos a pie, y que iba desde “La Cruz” en el camino de San Lorenzo, con destino a la Sierra de la Culebra. Mujeres, hombres, vecinos, foráneos, niños, jóvenes y mayores, se lo pasaron en grande.

Trajes de flamenca, sombreros cordobeses, flores y volantes fueron los encargados de dar colorido al desfile entre palmas. Canto de sevillanas y sonrisas de primavera. Una iniciativa que tras tres años de vida se ha convertido ya en parte del alma festiva de Tábara, como lugar idóneo para los reencuentros compartiendo y celebrando la vida rural y las amistades comunitarias.

Uno de los momentos álgidos fue la misa rociera que comenzaba a las 12.30 horas en la pradera de San Blas y San Mamés. Culminados los actos religiosos tenía lugar un picoteo para todos los asistentes. Este año la comida rociera lo fue también campera con un menú a base de carne, ensaladas, postre, pan, café y bebida, abonando cada comensal 17 euros.

El tardeo estuvo amenizado por el grupo “Kurkillo” a base los compases rocieros, rumbas y sevillanas, ofreciendo en el descansos sus bailes los grupos tabareses que llevaban preparándose para la ocasión varias semanas; para continuar hasta que el cuerpo aguantó con el DJ Jota Blind.

Magius es una asociación cultural que cada año se reafirma como una de las grandes dinamizadoras de la vida social y cultura en Tábara gracias a su trabajo y dedicación: "Queremos y siempre es nuestro deseo favorecer los encuentros de hermandad y alegría para todos. El día acompañó y todos los participantes quedaron encantados con la experiencia".

Noche de San Juan con cena vecinal

La Asociación Cultural Magius ya tiene programada su próxima actividad para el día 23 de junio con la celebración de la Noche de San Juan. El programa de actos comenzará a las 21.00 horas con una cena de hermandad donde cada uno llevará sus viandas para disfrutar en grupo con otros tabareses y tabaresas. De las mesas y sillas se encargarán los organizadores. Una hora después Magius agasajará a los comensales con un sabroso chocolate con bizcochos.

A las 22.30 horas se encenderá la hoguera de la Noche de San Juan para que cada uno pueda allí “quemar” sus deseos para este año y saborear la queimada. La iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Tábara y de la Diputación de Zamora y pretende crear un ambiente familiar y participativo en el que los vecinos de todas las edades puedan compartir mesa, conversación y una de las noches más especiales del calendario anual.

El fuego de la mágica Noche de San Juan volverá a convertirse en el gran protagonista de una ceremonia cargada de significado que hunde sus raíces en antiguas costumbres populares asociadas a la renovación, la esperanza y la llegada del verano.