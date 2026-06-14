Puebla de Sanabria se convierte en el epicentro de la II Quedada Coches Clásicos

Más de sesenta vehículos clásicos desfilaron por las calles del Conjunto Histórico de Puebla de Sanabria hasta el Lago de Sanabria, cumpliendo el itinerario de la II Quedada de Vehículos Clásicos en Sanabria, organizada gracias al esfuerzo personal de Gorka Goimendi y Raquel Prieto. Con medio siglo de rodadura, los coches y algunas motos comenzaron a tomar posiciones en el entorno de la zona deportiva de Puebla.

La presencia de las marcas veteranas atrajo al público de Sanabria. A repasar las firmas del automovilismo del siglo pasado: Seat, Citröen, Mercedes, Golf, Renault, Fiat, Pontiac, Jaguar, Peugeot y modelos ampliamente conocidos como el Seiscientos, el dos caballos, el 124, el Polo.

II Quedada de Coches Clásicos en Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

“Nos encantan los coches y relacionarme con gente que tiene el mismo vicio que yo” reconocía Goimendi en el momento de entregar los premios. “Muy cuidados muy bonitos y con muchos kilómetros para venir aquí” completó Raquel Prieto para resumir esta concentración que anuncia se repetirá. Los premiados fueron por lejanía y antigüedad, del Peugeot 205 procedente de Móstoles del albaceteño Alberto García; el más antiguo un Pontiac de 1957 de Julián; y el premio al mejor vehículo en recuerdo a Paco Álvarez, fue para el mítico autobús en el que una generación se subió para ir al colegio. “El vehículo de los más bonitos y en honor a vuestro padre” con esas palabras Gorka entregaba ese obsequio personal a Rubén Álvarez y su familia.

Modelos únicos por el trato que dispensan sus propietarios, y personalizados con los detalles de cada usuario. Entre los pasajeros de un SEAT 124 propiedad de una familia de Puebla. Capós abiertos, motores limpios como el jaspe, detalles y reproducciones de los mismos coches dentro del salpicadero. El mundo del automóvil antiguo no desperdicia la ocasión de lucirse por Sanabria. El Lago de Sanabria fue la parada obligada para comer y disfrutar del entorno.