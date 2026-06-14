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El PP de San Vitero denuncia el "abandono crónico" de San Cristóbal de Aliste por los continuos cortes de agua

Los concejales populares exigen a la alcaldesa Vanesa Mezquita medidas urgentes ante una situación que los propios vecinos tachan de "insostenible"

Ayuntamiento de San Vitero

Ayuntamiento de San Vitero / Chany Sebastián

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Alejandro Escolano

El Grupo de Concejales del Partido Popular denuncia el "abandono crónico" que sufre la localidad de San Cristóbal de Aliste (municipio que pertenece al Ayuntamiento de San Vitero) debido a los problemas reiterados de abastecimiento y a los cortes del agua potable.

La situación ha generado una profunda crispación entre los residentes de esta localidad, quienes denuncian que los propios grifos permanecen secos durante horas y no reciben ningún tipo de explicación desde el Ayuntamiento. Este escenario impide a los propios vecinos realizar tareas como cocinar, usar la lavadora o ducharse, generando especial preocupación en aquellas familias que tiene a personas mayores o menores a su cargo.

El grupo popular culpa a la alcaldesa Vanesa Mezquita (Zamora Si), de tener una "falta absoluta de previsión y sensibilidad". Además, los concejales advierten del alto riesgo de que esta situación se agrave y lleve a un colapso total en el mes de agosto durante las fiestas locales, y critican que desde el Consistorio se mire para otro lado con un problema que se repite todos los veranos.

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Desde el Grupo popular, exigen una solución definitiva que sirva para mejorar la red general de abastecimiento, la ejecución de nuevos sondeos y una mayor capacidad de almacenamiento. Además, los populares aseguran que apoyarán cualquier movilización o recogidas de firmas vecinal si desde el Ayuntamiento no se actúa de inmediato.

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