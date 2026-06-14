Manualidades con mucho arte en El Puente de Sanabria
Una exposición muestra las piezas realizadas en un curso
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La asociación cultural de mujeres “Trevinca” de El Puente de Sanabria inauguró la exposición de los trabajos realizados en el “Curso de Manualidades”. Las piezas artísticas y artesanales quedan expuestas en la sede de la asociación, en el local municipal de la Plaza del Mercado.
Las mujeres que participan en este curso han dado una segunda vida a los objetos cotidianos y antiguos enseres de los abuelos, desde la restauración de maletas a la ornamentación de cuadros, bandejas, cajas, espejos, casas nido, cántaros de cristal y de barro.
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