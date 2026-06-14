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Manualidades con mucho arte en El Puente de Sanabria

Una exposición muestra las piezas realizadas en un curso

Manualidades con mucho arte en El Puente | ARACELI SAAVEDRA

Manualidades con mucho arte en El Puente | ARACELI SAAVEDRA

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Araceli Saavedra

La asociación cultural de mujeres “Trevinca” de El Puente de Sanabria inauguró la exposición de los trabajos realizados en el “Curso de Manualidades”. Las piezas artísticas y artesanales quedan expuestas en la sede de la asociación, en el local municipal de la Plaza del Mercado.

Exposición de manualidades en El Puente de Sanabria

Exposición de manualidades en El Puente de Sanabria / Araceli Saavedra

Las mujeres que participan en este curso han dado una segunda vida a los objetos cotidianos y antiguos enseres de los abuelos, desde la restauración de maletas a la ornamentación de cuadros, bandejas, cajas, espejos, casas nido, cántaros de cristal y de barro.

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