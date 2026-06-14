El gorrión chillón (Petronia petronia) puede parecer, en un principio, el miembro menos carismático de la familia Passeridae. Su plumaje de tonos predominantemente pardogrisáceos y poco contrastados, sin el marcado dimorfismo sexual de otros gorriones, se ve sin embargo compensado por su mayor tamaño y corpulencia, su cabeza robusta y su potente pico. También resaltan su personalidad la alternancia de anchas listas claras y oscuras que recorren su cabeza y le otorgan un singular aspecto "cejudo". Sin olvidar la famosa mancha amarilla que presenta bajo la garganta y que, como en los trucos de magia, "ahora se ve, ahora no se ve". O las de llamativo color blanco que aparecen en los bordes de la cola, tan visibles en vuelo. Pero si hay algo que le define y delata es su voz: una especie de "tuit" corto, rápido y agudo a partir del cual desarrolla formas más largas y complejas que se alargan hacia el final.

Su área de distribución se extiende de modo fragmentario por el norte de África y regiones templadas y cálidas de Asia y Europa. En este continente se distribuye por Portugal, España, sur de Francia y de Italia, Albania, Macedonia, Grecia, Turquía, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y el Cáucaso ruso, concentrando España y Turquía el grueso de la población europea. En España resulta común en el centro y este peninsular, en las parameras del sistema Ibérico y en las llanuras de ambas mesetas, áreas de media montaña del norte y sierras meridionales. La población española se estimó en 2018 en unos 2.750.00 individuos, con las representaciones más numerosas en Castilla y León y Castilla-La Mancha e importantes núcleos en Andalucía, Aragón y Extremadura. Los resultados del programa de Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras (SACRE) de SEO-BirdLife para el período 1998-2018, indican un crecimiento moderado de su población, aunque con importantes fluctuaciones interanuales.

El gorrión chillón: no tan discreto

En la provincia de Zamora se trata de una especie ampliamente difundida y con buenas poblaciones, que ocupa una notable diversidad de medios, si bien con densidades muy variables. Escasea, o falta en general, en la comarca de Sanabria y el norte de la Carballeda, es decir en las áreas más montañosas y de mayor influencia atlántica. También tiende a evitar las área más forestadas y los cultivos más intensivos, mostrando en cambio buenas densidades en mosaicos agropecuarios de las comarcas de Sayago, Tierra del Vino, Aliste, Tábara o los Valles. Se conserva una pequeña población en Zamora capital, donde la especie parece haber sufrido un marcado declive desde comienzos del siglo. En la provincia, por otro lado, los seguimientos de su población indican una tendencia estable en su conjunto durante la última década, si bien con fluctuaciones también muy marcadas.

El gorrión chillón: no tan discreto

Prefiere zonas abiertas con roquedos en ambientes esteparios, terrenos agrícolas de secano y pastizales. También ocupa bosques secos aclarados, especialmente dehesas de encinas y robles, enebrales y sabinares, en cuyo entorno existan cantiles, canteras abandonadas o construcciones rurales deshabitadas, que utiliza para anidar. Emplaza el nido en huecos de peñascales, paredes de piedra o adobe, taludes arenosos y árboles añosos. Con frecuencia ocupa los huecos fabricados por otras aves como los nidos de los abejarucos y los aviones zapadores en los taludes o los de los pájaros carpinteros en los árboles. Su dieta se basa en semillas, complementadas con frutos y bayas en el otoño e invertebrados en primavera. Estos últimos constituyen la alimentación fundamental de sus polluelos.

Pese a su apariencia discreta, lo cierto es que su histórica abundancia, la relativa frecuencia con que habita en el entorno de las habitaciones humanas y la voz característica que ha dado lugar a su nombre común, han favorecido que el gorrión chillón resultase una especie bastante conocida y popular, recibiendo diversidad de denominaciones vernáculas. En las tierras zamoranas, sin duda, el más común es el de "triguera", probablemente relacionado con su alimentación y repetidamente recogido en las comarcas de Sayago, Tierra del Pan, Tierra de Alba, Aliste, Tábara, Benavente y Los Valles. Otros nombres locales, en cambio, hacen referencia a su típico reclamo: "pardal chirrión", "chillona", "chaína"…