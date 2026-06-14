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Gigantes y Cabezudos llenan de alegria las calles de Mombuey

Los vecinos de la villa carballesa disfrutaron el desfile al filo de la media noche

Mombuey a paso de gigante y a ritmo de gaita

Mombuey a paso de gigante y a ritmo de gaita

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Mombuey a paso de gigante y a ritmo de gaita / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Gigantes y Cabezudos no faltaron a las fiestas de Mombuey, con un vistoso recorrido por el entorno urbano que arrastró a vecinos y músicos de la mano de la juventud de la asociación “La Candonga”. La banda de gaitas “Aire de Perales”, de Astorga, abrió el baile en la Plaza de la Farola para comenzar el calentamiento de mayores y jóvenes y recibir a los cuatro gigantes María de Mombuey, el Caballero Templario, la Negra y el Vikingo, con sus inseparables cabezudos.

La plaza congregó a numerosos comensales para degustar una cena popular, patatas con costilla y chorizo, y sazonada con el partido de fútbol del Zamora y el Sabadell, con gol que supo a fiesta. Entre cucharada y cucharada, los palanquinos estuvieron atentos a las carreras por el césped en pantalla de los jugadores rojiblancos. De postre dulces para coger fuerzas y cargar con los gigantes.

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Levantados los manteles, la villa se preparó para el desfile con las calles adornadas con antorchas para guiar el recorrido, a paso de gigante pero a ritmo de gaita. En la Plaza de la Iglesia se vivió el espectáculo más colorido con las bengalas de humo que crearon un ambiente festivo en el baile de los cuatro gigantes, muy queridos en Mombuey entre niños y mayores. De vuelta a la Farola, el otro baile “La Noria”.

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