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La Escuela de Folklore sanabresa despide el curso en el Castillo de Puebla de Sanabria

Alumnos y profesores repasan el repertorio popular de la provincia y rescatan del olvido al pandero cuadrado, instrumento típico de la zona

La Escuela de Folklore pone en escena la actuación “fin de curso”.

La Escuela de Folklore pone en escena la actuación “fin de curso”.

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La Escuela de Folklore pone en escena la actuación “fin de curso”. / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Alumnos y profesores de la Escuela de Folklore de Sanabria repasaron el repertorio popular de las comarcas de Sanabria, Aliste, Sayago y Tierras del Pan y el Vino en la actuación. En un vistoso festival celebrado a los pies del castillo de Puebla, gaitas, tambores y manteos arrancaron los aplausos del público.

Este curso, los aprendices han tenido la oportunidad de aprender a tocar el instrumento que sí se tocaba en la comarca pero desapareció, el pandero cuadrado. Un instrumento que, junto con el pandero cuadrado de mano, “está de moda”.

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Manteos, rodados, gabachas, mantones es la otra moda que tampoco se pasa por el auge y las ganas de conservar este legado musical y etnográfico.

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