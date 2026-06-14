"Descubriendo Olmillos", el proyecto que anima a llenar la España vaciada: "En el pueblo hay soluciones que buscamos en la ciudad"

La vida en un pueblo de Zamora habitado por tan solo 28 personas no es peor, solo es más desconocida. Por lo menos esa es la premisa de Paula Crespo, una estudiante de Publicidad y Marketing descendiente de Olmillos de Castro y que vive en Barcelona y que un día tomó la decisión de dedicar su Trabajo de Fin de Grado (TFG) a probar ese punto, con la intención de que esta localidad terralbina no quede en el olvido. A día de hoy acumula más de dos millones de visualizaciones y casi 4.000 seguidores en la cuenta de TikTok de “Descubriendo Olmillos”, proyecto para el que ha desarrollado en cuatro fases una estrategia de “rural branding” que recorre puntos como la recuperación económica o incluso el diseño de un logo.

Los espectadores, de todas las regiones de España y de otros países, como México o Portugal, se quedaron tan impresionados con el pueblo que a la joven le escriben a diario haciéndole consultas sobre él. Algunos están interesados en casas en alquiler en Olmillos, otros en saber cuándo son las fiestas, o buscan alojamiento en verano… las preguntas son infinitas y Paula, que vive con el mismo miedo que cualquier zamorano a que su pueblo pueda desaparecer, está encantada de que el proyecto pueda ayudar a su revitalización.

Paula Crespo con su abuea en Olmillos de Castro / Cedidda

Al preguntarle por el interés que le ha llevado a dedicar un proyecto tan importante a su pueblo, ella dice que “viene de muchas partes, yo cuando elegí el tema no quería hacer algo banal, quería hacer algo que me tocara dentro. Por otra parte, yo también hablo con la gente de allí y todos sabemos que Olmillos de Castro en unos años quizás deje de existir”.

Comunicación para dar visibilidad

Paula está convencida de que hay mucha gente que vendría a vivir a estos pueblos si tuvieran la información necesaria. Piensa que al mencionar la España vaciada, a menudo se habla desde el victimismo, enfocando la parte negativa y dejando a un lado lo positivo. “En el pueblo hay muchas soluciones que buscamos en la ciudad. Yo no conozco a los vecinos de mi edificio y cuando llegué a mi pueblo encontré un montón de gente volcándose en los problemas que yo tenía. Toda la gente ayudándome, un sentimiento de comunidad que no he visto en Barcelona y sí he encontrado en Olmillos”, decía a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA.

Habla de cómo en una gran ciudad como Barcelona se encuentra más soledad que en un pueblo de apenas 30 habitantes, “y no entramos en el precio de la vivienda”, que sería una de las grandes ventajas de la vida rural, según la joven.

Paula Crespo y sus amigos en Olmillos de Castro / Cedida

No es que Olmillos no tenga nada, es que lo tiene todo

Paula habla de la importancia de la comunidad que se crea en un pueblo como Olmillos de Castro y sin darse cuenta, justifica su respuesta. Cuenta con emoción cómo los habitantes del pueblo la ayudaron a limpiar su casa de ratones, cómo sus vecinos le llevaban la comida hecha al despertar sabiendo que había ido sola a pasar el verano, y muestra en sus vídeos que incluso la fueron a buscar en coche al llegar a la provincia sabiendo que el autobús no pasaría hasta el día siguiente. Una hermandad que está segura de que no podría encontrar en ninguna ciudad grande.

Paula recibe ayuda para limpiar su casa en Olmillos de Castro / Cedida

Con su proyecto busca más que el aprobado: quiere que la gente del pueblo no tenga que irse y que la de fuera quiera venir a vivir a Olmillos, algo que le parece beneficioso para todas las partes y que, además, cree que se puede lograr porque estamos en el momento perfecto y gracias al teletrabajo, “la gente puede elegir dónde quiere vivir”.

Concurso de carretillas en Olmillos de Castro / Cedida

Al preguntarle por la reacción de sus vecinos al enterarse, Paula cuenta que al principio le dio vergüenza hacer a todo el vecindario partícipe del proyecto. “Todo el mundo se ha enterado y me arrepiento de no habérselo explicado antes, porque es cierto que todo el pueblo se ha volcado un montón”, dice, y cuenta que incluso ha recibido un aluvión de felicitaciones por parte del grupo vecinal de WhatsApp.

En sus vídeos aparecen los más jóvenes del pueblo, pero también los más veteranos se presentan ante la cámara, haciendo común un trabajo que empezó siendo individual, pero que siempre tuvo la mirada en el pueblo como una familia. Esa es la motivación que lleva a Paula a seguir con el proyecto. Son muchas las ideas que tiene para el futuro de “Descubriendo Olmillos” y del pueblo en sí, y está segura de que “si funciona, intentaré continuar de alguna manera u otra, aunque no sé como”, dice.