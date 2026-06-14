El cantero zamorano que cincela piedra para la Sagrada Familia: "Cuando miro hacia el cielo se me saltan las lágrimas"

Cuenta Raúl Moreno de Paz que de niño le gustaba pintar y que cuando hizo sus primeros trazos con el lápiz, puede que influido por la habilidad de su padre con la madera, decidió lanzarse por la rama artística. Fue así como este terracampino nacido hace 35 años en Villanueva del Campo se matriculó en la Escuela de Arte de Zamora donde cursó el Bachillerato Artístico e hizo el ciclo de Artes Aplicadas a la Escultura.

"Le debo mucho a mi maestro Ismael Moreno porque hizo que esto me apasionara, me dio fuerzas y ánimo para cogerle gusto a la piedra. Y la verdad es que cuando hice la primera pieza en Zamora, una escultura de un perro pequeñita, al verla acabada sentí una sensación increíble. Pensé que podría estar haciendo esto toda la vida sin aburrirme".

Y fue así como la llamada de la piedra llevó a Ramón Moreno hasta una Escuela de Canteros en Pontevedra –"los mejores canteros de granito están en Galicia"– desde donde dio el salto a Cataluña. "Me hablaron de una empresa donde necesitaban gente para el proyecto de la Sagrada Familia y no me lo pensé".

Raúl Moreno de Paz en el taller Granits Barbany / Cedida

Y de la mano de Granits Barbany, donde lleva casi ochos años, Raúl Moreno de Paz cumple el que hoy puede ser el gran sueño profesional de cualquier cantero: trabajar para la obra más ambiciosa del arquitecto Antoni Gaudí, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y uno de los monumentos más visitados del mundo.

Raúl trabaja para el taller de Llinars del Vallès (Barcelona), –"más de 130 años picando piedra"– con cuatro generaciones de picapedreros encarando el reto mayúsculo de la construcción de la obra magna de Antonio Gaudí.

"Para mi la Sagrada Familia ha sido prácticamente mi primer trabajo; cuando entré en el taller estaban ya haciendo piezas para la torre de Jesucristo" inaugurada por el papa León XIV el pasado 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

El tallista zamorano ha participado en tres niveles de la torre, "el cinco, ocho y once de los doce niveles" que tiene la aguja central y la más alta de la Sagrada Familia, que con 172,5 metros de altura ha convertido la basílica de Barcelona en la más alta del mundo. "Este último año y medio hemos estado trabajando en todo el revestimiento del interior de la cruz que corona la torre de Jesús y que por dentro será un mirador cuando lo abran al público, por lo que se ha publicado previsiblemente para 2028" explica.

Raúl Moreno de Paz con su madre delante de la Sagrada Familia / Cedida

Además, los artesanos del taller Granits Barbany han participado en las creación de las esculturas que coronan las cuatro torres de los Evangelistas que forman parte del conjunto de las torres centrales: un toro, un león, un águila y un ángel, obras del escultor Xavier Medina Campeny.

"Las cuatro figuras las hemos hecho también en el taller", donde se trabaja con "granito de Galicia, una arenisca de Cantabria y hemos usado además arenisca de Francia y Escocia". Cabe destacar que el mismo taller barcelonés creó 20 columnas de la fachada de la Gloria con granito de Sayago, entre los años 2004 y 2007.

Piezas que se realizan en el propio taller para su posterior traslado a la Sagrada Familia. "La empresa ha incorporado mucha tecnología, los tiempos avanzan y facilitan el trabajo de formas o el desbaste del material, pero el acabado final de las piezas lo hacemos a mano de forma tradicional, a martillo y puntero como se ha hecho toda la vida. No se trata de sillas normales, son piezas muy complejas que tienen mucha miga" revela el artista zamorano.

Raúl Moreno de Paz con piezas de la Sagrada Familia en el taller donde trabaja / Cedida

Un desafío profesional del que "me siento muy orgulloso porque es una obra de Gaudí al que considero un genio de la arquitectura y con una capacidad única de aplicar las leyes de la naturaleza a la construcción". Raúl no asistió en directo a la inauguración de la torre de Jesucristo, pero aún viéndolo por televisión "me emocioné" confiesa al otro lado del teléfono.

Aunque su desempeño de este oficio que le apasiona está en Barcelona, Raúl no olvida sus raíces, su pueblo de Villanueva del Campo al que regresa en vacaciones. Y la huella de su obra en Zamora, fundamentalmente el monumento a los represaliados de la dictadura en el Barrio de Olivares o una virgen y la fuente de la Plaza del Pavo en Castroverde de Campos. "Ya me gustaría hacer más cosas en mi tierra". Pero de momento Raúl está centrado en una obra universal.