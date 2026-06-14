Accidente en Rabanales: Un turismo choca contra una pared
Un varón de unos 40 años sufre contusiones
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I. G.
Un accidente de tráfico en el kilómetro 2 de la calle Feria de Rabanales de Aliste ha acabado con una persona herida con contusiones. Como ha informado el servicio de emergencias 112, a las 12.35 horas de este domingo se reciben llamadas por el accidente de un turismo que ha chocado con una pared.
Solicitan asistencia para su ocupante, un varón de unos 40 años que ha sufrido con contusiones. Como consecuencia del accidente se ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recurso al lugar.
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