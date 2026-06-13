Sayago clama por 219 vez por una sanidad digna ante un verano sin médicos sustitutos

Este sábado, 13 de junio, los vecinos de la comarca de Sayago se han manifestado por ducentésima decimonovena vez, con el objetivo de reclamar una sanidad digna e igualitaria pues, en vísperas de las vacaciones estivales avisan de la posibilidad que los servicios se vean colapsados.

Los propios vecinos recuerdan, que a lo largo de las vacaciones de verano, la población de los pueblos de comarca aumenta, por lo tanto, temen que los servicios sanitarios de la zona lleguen a colapsar. Aunque estos ven viable la contratación de enfermeros para hacer las sustituciones, denuncian la imposibilidad de cubrir las vacantes de los médicos tras desaparecer los facultativos de la zona.

Por eso, para evitar ser tratados como unos ciudadanos de segunda y frenar la despoblación, los manifestantes han exigido la aplicación urgente de tres medidas fundamentales. Estas son la exigencia de consultas periódicas, la eliminación las citas previas y establecer unos horarios fijos de consultas.

Tras guardar minuto de silencio y poner en valor el esfuerzo de los profesionales sanitarios, la plataforma vecinal ha vuelto a convocar a los ciudadanos para una nueva manifestación el próximo sábado a la misma hora.