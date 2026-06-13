Sarracín de Aliste salvaguarda las tradiciones populares

La Asociación Cultural “El Portal de la Mora” se convierte en una apuesta cultural clara para los propios vecinos y emigrantes del pueblo para preservar las tradiciones más ancestrales y recuperar las costumbres ya perdidas como un valor patrimonial material e inmaterial necesario para dinamizar la vida social en el núcleo poblacional situado a la vera de la Sierra de la Culebra.

La localidad ha celebrado este sábado el día grande la festividad de San Antonio de Padua (Patrono de los Mozos) una celebración que en el pueblo tiene incluso tanto o más arraigo religioso y lúdico que las fiestas patronales de San Miguel Arcángel entorno al 29 de septiembre.

Por segundo año consecutivo no hubo jóvenes voluntarios para ser mayordomos de San Antonio por lo cual de manera circunstancial ha tomado las riendas la Asociación Cultural “El Portal de la Mora”, creada el pasado mes de febrero, para velar precisamente porque no se pierdan unas tradiciones que los más mayores, abuelos y abuelas, padres y madres, han conservado y transmitido durante siglos a sus nietos e hijos para disfrute de las generaciones venideras.

Acto en la iglesia / Ch. S.

La nueva entidad comunitaria, que toma su nombre de uno de los parajes más emblemáticos e históricos de la Sierra de la Culebra en el término de Sarracín, “El Portal de la Mora”, supera ya los más de 300 asociados de todas las edades, dispuestos a aunar sus fuerzas niños, jóvenes y mayores para luchar por las tradiciones.

Francisco Javier Lorenzo Fernández ha sido el elegido para presidir “El Portal de la Mora”, siendo Raquel Río Gallego la secretaria y Milagros Ríos Alonso la tesorera, estando como vocales Serafín Rodríguez Vara y Miguel Casas Matellán.

Los festejos dieron comienzo en la noche del viernes con la disco móvil Kilómetro 0. Día grande el sábado 13 de junio con la misa solemne, el canto y el ofrecimiento del ramo de San Antonio por parte de los mozos y la procesión acompañados por gaiteros. Baile vermouth tras los actos religiosos y tardeo de juegos, hasta las 19 horas en que el grupo “Los Chirlos” de Domez de Alba llegaba para animar la velada al son de las gaitas, dulzainas y tamboriles.

En la anochecida merienda cena popular para todos los vecinos por cortesía del coto de caza “Los Melendros” de Sarracín. Para la velada nocturna se contaba con una verbena popular con la actuación de la orquesta “Embrujo”, con bingo en el descanso, para finalizar con el conocido DJ alistano Mar Villar que precisamente es natural de Sarracín de Aliste.

Fiesta de San Antonio en Sarracín de Aliste / Ch. S.

Los festejos continuaran el domingo con una tirada al plato, local a las 10 horas y general a las 16. La santa misa será a las 12.30 horas y habrá baile vermut con gaiteros. Tarde de folclore a partir de las 19 horas con la actuación de la Agrupación Folclórica Alistana “Manteos y Monteras” que inicia sus actuaciones ya con miras a un cercano verano donde recorrerán numerosos pueblos para animar las fiestas patronales, misas y procesiones.

San Antonio de Padua: el santo de las cosas perdidas

Fue y es Aliste una tierra de profundas raíces religiosas no siendo pues extraño que los alistanos y alistanas llegado el momento se pusieran en manos de la protección divina. San Antonio de Padua es el patrono de las cosas perdidas y en el caso alistano muy en particular cuando se extraviaba una res del rebaño y mientras aparecía había que protegerlos de los depredadores: la zorra y el lobo.

En cada casa la abuela solía saberse de memoria el ancestral responso que comenzaba con el “Si buscas milagros mira / muerte y error desterrados, / miseria y demonio huidos, / leprosos y enfermos sanos” para acto seguido sentenciar con “El mar sosiega su ira; / redímanse los encarcelados, / miembros y bienes perdidos, / recobran mozos y ancianos”, para continuar haciendo mención a que los peligros se retiran, los pobres van remediados, lo cuentan los socorridos y los dicen los paduanos.

Fiesta de San Antonio en Sarracín / Ch. S.

Nuestras abuelas eran muy conocedoras de la vida y obra de San Antonio (Antonius Patavinus)que así los niños alistanos sabíamos que, nacido el 15 de agosto de 1195 en Lisboa y fallecido el 13 de junio de 1231 en Padua, en realidad su verdadero nombre era Fernando Martins de Bulhoes, un cura portugués que era miembro de la Orden de los Frailes Menores que terminó siendo venerado como santo y doctor de la iglesia por el catolicismo proclamado como tal el día 16 de enero de 1946 por Sumo Pontífice Pío XII.

Muchos pueblos celebran a lo largo del fin de semana la festividad de San Antonio. El sábado lo hicieron Puercas, Crisuela y Palazuelos de las Cuevas; y el domingo lo harán Bercianos de Aliste, Viñas, Mate Llanes, Rabanales y El Poyo.

Por su parte Teo Nieto Vicente oficia hoy el Corpus en Lober y Mellones; José Alberto Sutil Lorenzo en Flores, Kizito en Nuez y Molones, Santiago Martín Cañizares en Ufanes y Pedro García González en Tola, mientras San Juan del Rebollar festeja el Sagrado Corazón de Jesús.