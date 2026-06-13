San Román de Sanabria se vuelca con la celebración del Corpus Christi y San Antonio

Los vecinos de San Román de Sanabria festejaron este fin de semana sus actos centrales del Corpus Christi, la Virgen del Rosario y San Antonio.

El padre Prada ofició la misa en el templo de San Pelayo, con recogimiento de más de medio centenar de sus feligreses y la ilusión de los mayordomos: Iván, Elena y la pequeña Mariona, emparentando las familias de San Román y Robleda. Las voces corales de Camilo Gil y Toni llenaron la acústica del templo, con sus espectaculares bóvedas de crucería de madera noble.

Y con nobleza, la procesión salió del templo para recorrer la vía central de San Román, con el Santísimo bajo palio, al compás de gaitas y tambores y los mayordomos con el bastón de mayordomía que entregarán a los siguientes mayordomos tras las fiestas de este año. Como manda la tradición, agasajaron a todo el vecindario, casi un centenar de personas, con salmorejo, paella y refrescos. Para este domingo, la procesión saldrá con las imágenes de la Virgen del Rosario y San Antonio.