San Román de Sanabria se vuelca con la celebración del Corpus Christi y San Antonio
Gaitas, tambores y un convite vecinal complementan la solemne procesión por el centro del pueblo
Los vecinos de San Román de Sanabria festejaron este fin de semana sus actos centrales del Corpus Christi, la Virgen del Rosario y San Antonio.
El padre Prada ofició la misa en el templo de San Pelayo, con recogimiento de más de medio centenar de sus feligreses y la ilusión de los mayordomos: Iván, Elena y la pequeña Mariona, emparentando las familias de San Román y Robleda. Las voces corales de Camilo Gil y Toni llenaron la acústica del templo, con sus espectaculares bóvedas de crucería de madera noble.
Y con nobleza, la procesión salió del templo para recorrer la vía central de San Román, con el Santísimo bajo palio, al compás de gaitas y tambores y los mayordomos con el bastón de mayordomía que entregarán a los siguientes mayordomos tras las fiestas de este año. Como manda la tradición, agasajaron a todo el vecindario, casi un centenar de personas, con salmorejo, paella y refrescos. Para este domingo, la procesión saldrá con las imágenes de la Virgen del Rosario y San Antonio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a Sanabria el robot desbrozador que protege a los pueblos de los incendios
- La huella zamorana en la Sagrada Familia de Barcelona
- Los niños de Puebla reciben su Primera Comunión
- Lavanderas y pajaritas de las nieves: una introducción a la ornitología popular
- Investigadas dos personas en un pueblo de Zamora por transportar un gran cargamento de comida y alcohol de dudosa procedencia
- El camping de Puebla de Sanabria, también cerrado este verano
- Comienza la cuenta atrás para el XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba: ¿dónde se celebra?
- Campaña de limpieza en el Lago de Sanabria: poca basura y mucha turbidez en las playas