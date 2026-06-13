"Ya quisieran algunos supremacistas urbanos tener el fondo de armario cultural de muchos paisanos del pueblo"

No es infrecuente y tiene toda su lógica que al periodista le salga la vena de escritor.

Bueno yo siempre me acerqué al periodismo básicamente porque tenía una vocación literaria. Me gustaba leer y escribir, y a partir de ahí llegó la aproximación al periodismo. Ocurre que durante treinta y cinco años he estado trabajando diez, doce y quince horas diarias metido en la dinámica de hacer noticias. Además en una agencia, que te obliga a un ritmo de trabajo muy fuerte y, salvo periodos vacacionales o algún fin de semana, no tenía la cabeza para dedicarme a escribir.

Este libro recupera en cierto modo la memoria de una generación que se extingue ¿es un tributo, una deuda pendiente?

Primero es una mezcla de conversaciones con mi padre y muchas historias que él me contaba, supongo que algunas eran ciertas y otras eran leyendas. Y también bebo de mi propia experiencia por la comarca visitando pueblos y a veces quedando dolido de esa aura de soledad y silencio que desprenden los lugares más despoblados. Al final es una mezcla de sensaciones. Como hijo de pueblo e hijo de campesinos creo que tengo una sensibilidad especial para captar esos momentos. Y es lo que he querido contar en este libro de relatos.

Mi padre decía: "que sea el último desgraciado"; su mayor anhelo era que su hijo estudiara

Historias muchas descarnadas, que destilan dolor y penurias en pueblos donde, entonces sí, había vida porque estaban llenos.

Pero era una vida era muy dura. Pensando por ejemplo en la longevidad, coges censos de principios y mediados del siglo y ya era difícil encontrar gente con 70 años. La mortalidad infantil era tremenda, las hambrunas. Mucha gente no tenía asistencia médica y encima no había ascensor social. Nacías pobre y en muchos casos te morías pobre y tenías hijos que iban a ser pobres.

Describe el devenir de una generación irrepetible, marcada por el sacrificio y la valentía sorteando un sinfín de dificultades. ¿Qué hubieran pensado su padre o los abuelos de tantos descendientes que se marcharon del pueblo?

Pues creo que en el fondo estarían contentos. Porque es una generación que hizo la guerra o que nació en la guerra y sufrió todas las hambrunas y carencias posibles; lo pasaron muy mal. Unos emigraron y otros no, pero su objetivo era superar las dificultades. Aspiraban a tener una alimentación o una sanidad adecuada y sobre todo a que los hijos estudiasen. Me acuerdo siempre que mi padre me decía, que yo sea el último desgraciado porque las familias lo pasaban mal. En el caso de mi padre, y como él muchos, es una generación que su mayor anhelo era que el hijo estudiase, que tuviese una posición y que con ellos se acabase el ciclo agrario.

Paulino Guerra, ayer en la calle Balborraz de Zamora / I. G.

Describe muy bien esa huida de la miseria a través del personaje de "Tripa Seca" que se acabó marchando a Barcelona en el año 59.

Yo creo que es un momento importante de este país. Cuando ya fracasa la economía del franquismo y tienen que abrir la economía del país, se empieza a producir la emigración. Es una generación de gente que solo sabe trabajar y tiene una obsesión, sobre todo que los hijos estudien. Y somos hijos de esa generación. Médicos, maestros, periodistas, profesores, hijos o nietos de agricultores que muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Entonces ahí se crea un ascensor social fundamental, importantísimo, y somos hijos de esa cosecha. Ahora parece que se reprocha que la gente se vaya de los pueblos, pero es que esa generación de la guerra y la posguerra casi tuvo que salir a patadas.

A costa del vaciamiento de muchos pueblos que nunca se han recuperado.

Cuando se produjo la pandemia hubo una especie de mantra. Es el momento de los pueblos. Y yo decía, claro, de los pueblos de Málaga, los pueblos de la Costa del Sol. Porque no solamente hay que tener un trabajo en el pueblo, sanidad y educación, también hay que tener ocio y desde luego un buen acceso a internet y a las tecnologías.

Las escuelas convertidas en tanatorios, como ocurre en algunos pueblos, es como una simbología de lo que está pasando

¿Estamos ante el momento más crítico de los pueblos en contraste con ese mundo rural durísimo que retrata, pero mucho más vivo?

Lamentablemente así lo creo. Se dan muchas circunstancias como esa penetración de la burocracia en los pueblos, donde cualquier acto civil, económico o incluso laboral tiene que pasar por la administración. Hay un sobrepeso, una excesiva vigilancia, como si hubiera una desconfianza del campesino. Y luego denuncio lo que llamo el supremacismo urbano, ese mirar por encima del hombro a quien consideran pueblerino y que encima le gustan los toros o la caza. Yo me rebelo contra eso. Ya les gustaría a muchos de estos supremacistas urbanos tener el fondo de armario cultural y la experiencia de muchos paisanos del pueblo que te hablan con palabras sencillas, pero con una profundidad que merece la pena escuchar.

Lo que define como inteligencia natural.

Sí, que es propia de los pueblos. Yo, a parte de mi padre, me he encontrado también otra mucha gente con esa gran inteligencia natural. Incluso con una capacidad expositiva y una gracia para contar historias que a mí me maravilla.

¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en estas historias tristes de Colomba que, ya por el nombre, nos transporta a su pueblo de Fermoselle.

Colomba es mi barrio, el Alto de Santa Colomba, aunque la idea era crear ese mundo que es un espacio mágico. En cuanto a qué hay de verdad o de ficción, todos los personajes pueden tener algo de real, pero también hay muchos elementos inventados. Lo que pasa es que me he dejado llevar por mi vena imaginativa. Muchas cosas que se cuentan ahí no han pasado. Otras sí y otras entiendo que están pasando en un proceso que están viviendo todo el mundo rural.

Paulino Guerra / R. G.

Y más acentuado en una zona periférica y fronteriza como la que describe en una especie de réquiem por el mundo rural.

Es que solo hay que recorrer ciertos pueblos. A mi me impresiona cuando voy a Fermoselle y veo el proceso de envejecimiento y desaparición de la gente. Echo la vista diez años atrás y uno que tiene en la cabeza todas las calles, todas las casas y ves que poco a poco se van cerrando. Muchas abren 15 o 20 días en verano o Semana Santa, pero no hay más. Entonces ves ese proceso, vas al pueblo y de repente hay gente que ya no está. Y un día vas al cementerio y te encuentras con la foto. Es una especie de impacto. Y eso que mi pueblo es de lo que todavía sobreviven.

Hay otros tan golpeados por el envejecimiento y la despoblación que transforman las escuelas en tanatorios, como refleja en alguno de los relatos.

Me llamó la atención porque es como una simbología de lo que está pasando. Efectivamente había leído dos noticias sobre esa transformación de la escuela en tanatorio. Es el fin de la vida. Porque si las escuelas representan la infancia, el aprendizaje, el crecimiento, la alegría, el tanatorio significa lo opuesto, es la muerte, el final. Para mi es una metáfora de muchos pueblos cómo las escuelas que antes se llenaban de niños que a su vez corrían por las calles, ahora se transforman en un espacio para velar a los muertos.

¿Ante la realidad incontestable de tantos pueblos, llegamos a tiempo de pensar en motivos para la esperanza?

Pues yo creo que es muy difícil. En un sitio donde no está garantizado el empleo o donde como ocurría hace 40 años, los padres siguen formando a los hijos para que estudien y se vayan a la ciudad; donde hay dificultades sanitarias importantes o en el mejor de los casos puede que haya escuela pero el Bachillerato hay que hacerlo fuera. Todos son dificultades e impedimentos para que la gente pueda permanecer o establecerse en el pueblo. Más luego esa burocracia que lo que hace es estar pendiente de si la malla de alambre es del dos o del tres; si has hecho una caseta de ladrillo o de piedra, si has cazado un conejo o dos. Esa gente ha perdido derechos y está obligada a cumplir unas normas. ¿Qué ocurre? Que como todo se está perdiendo, pues nadie protesta. Pero al final tú ves que tus derechos cada vez están más mermados.

¿Y quién va a ser el custodio del territorio?

El Estado. De hecho, algunos parques naturales no están creados solo con terrenos públicos sino propiedades de todo tipo que forman parte de un entramado que le han puesto el sello. El paisano casi no ha ganado nada, únicamente que igual tiene más dificultades para ir con la moto o con el coche a su finca y si quiere hacer una caseta le van a decir de qué tipo de piedra o igual no se la dejan vallar.

Creo que estamos ante un fin de ciclo político; para mí lo importante no es tanto la corrupción como que el Estado de Derecho responda

Después de tantos años ejerciendo el periodismo, ahora entregado a la literatura, no echa de menos la vorágine de la actualidad, muy especialmente en estos momentos.

Sigo escribiendo artículos de opinión y pegado a la actualidad y más estos días, con una dinámica de información constante. Solo hay que fijarse en lo que ha pasado en este último mes. Unas elecciones en Andalucía, el caso Zapatero, el caso Leire, todos asuntos muy comprometedores para el gobierno. Yo creo que todos los finales de ciclo se parecen bastante. Viví el final de ciclo de Felipe González, viví el 11M, el atentado de Atocha y el final de aquella época del PP. Luego la moción de censura contra Rajoy. Creo que de vez en cuando se producen estos fenómenos y afortunadamente todo se resuelve con más democracia, elecciones. Siempre es así.

¿Estamos entonces ante un fin de ciclo?

Yo creo que sí. Para mí lo importante no es tanto la corrupción, porque siempre habrá gente que delinca, como que el Estado de Derecho responda y creo que en todos estos casos funciona. Por más que algún ministro se empeñe en decir que hay una campaña contra la democracia, yo creo que al final es el Estado de Derecho de siempre. Son los mismos fiscales y jueces que unas veces meten en la cárcel o hacen sumario, imputan a unos de un partido o a los de otro, como ocurre ahora. Es lo propio de una democracia plena como la española, pese a los intentos de algunos de colocar a los suyos. Insisto, lo importante es que al final, cuando las cosas se ponen negras, el Estado de Derecho aflora. Afloró en la lucha contra ETA, afloró con el famoso referéndum golpista catalán y ha ido aflorando con Filesa, los GAL, los ERE, en las Gürtel, ahora con la Kitchen y con los otros casos que afectan al PSOE. Por eso yo estoy bastante orgulloso de vivir en un país donde al final el Estado de Derecho prevalece.