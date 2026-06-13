Los pueblos de la Culebra se parapetan ante los temidos incendios del verano en Aliste

El Ayuntamiento de Mahíde (Pobladura de Aliste, Boya, La Torre y San Pedro de las Herrerías), cuya Corporación Municipal preside la alcaldesa Audina Leal Fernández, se ha metido de lleno en los trabajos de limpieza de los entornos urbanos y peri urbanos de los pueblos con vistas a prevenir en la medida de lo posible el inicio o propagación de los incendios forestales en un municipio enclavado en tres de los parajes naturales más importantes de la comarca: la ribera del río Aliste, la Sierra de la Culebra y la llanura del Campo de Aliste.

La Corporación Municipal ha apostado este año por la puesta en marcha de un Programa Público Mixto de Empleo y Formación "Mahíde Verde: Conservación y Mejora del Monte" que con una inversión de 131.422 euros está financiado por el Servicio Público de Empleo Junta de Castilla y León que mejorará las posibilidades de inserción de las personas participantes en el mismo mediante su cualificación en alternancia con la práctica profesional.

Los pueblos de la Culebra se parapetan ante los temidos incendios

La subvención otorgada se destina a la financiación de los costes de formación y funcionamiento y los costes salariales y de seguridad social de las personas participantes, todas del municipio, que de manera indubitada responda a la naturaleza de la actividad subvencionada.

El Programa Mixto "Mahíde Verde" para conservación y mejora de los montes cuenta con la participación de 8 plazas para una duración de seis meses y 900 horas, dio comienzo el 1 de marzo y finalizará el 31 de agosto de 2026. El contrato de formación en alternancia incluye 420 actividades auxiliares en conservación y mejora de montes y 450 horas de trabajos forestales. Su coordinador es Alejandro Núñez Alonso y la monitora de prácticas la alistana Teresa del Prado Garrido.

Está dirigido a jóvenes menores de 30 años, preferentemente sin cualificación, mayores de 52 años, personas desempleadas de larga duración, con especial atención a aquellas que han agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión social.

Los pueblos de la Culebra se parapetan ante los temidos incendios

Entre las actuaciones que se están desarrollando destacan la adecuación y mejor de un camino rural en San Pedro de las Herrerías, la entresaca de árboles autóctonos (robles) en un monte de Pobladura de Aliste y faja auxiliar, el interfaz urbano forestal de Boya, fuentes en Mahide y mejoras en La Torre de Aliste.

El programa está centrando principalmente sus actuaciones en la limpieza de los anillos de seguridad de los cinco pueblos con vistas a crear un espacio seguro que limpios de malas hierbas, maleza y matorrales permitan plantar cara caso de producirse a los incendios forestales e impedir que entren en los núcleos urbanos. Por su ubicación los cinco pueblos del municipio están rodeados de montes que llegan prácticamente hasta los cascos urbanos.

Como sucede en la práctica totalidad de los pueblos alistanos el éxodo rural iniciado en los años sesenta del pasado siglo XX y el abandono progresivo de la práctica agroganadera por los agricultores y ganaderos de toda la vida nacidos durante la Guerra Civil y tras ella, al jubilarse, ha traído consigo que la mayor parte del municipio, tanto terrenos municipales como fincas privadas, se hayan ido llenado de maleza con el consiguiente riesgo de incendios forestales.

Apoyo unánime de los vecinos a las actuaciones de "Mahide Verde" y agradecimiento al Ayuntamiento por su iniciativa: "El Programa Mixto de Formación y Empleo está cumpliendo dos objetivos vitales para los pueblos, por un lado, formar y dar trabajo a los vecinos en paro y por otra limpiar nuestros pueblos de maleza y prevenir los incendios forestales".

Laurentino Peláez Lorenzo, concejal de La Torre asevera que "alcaldesa, concejales y vecinos somos conscientes de que uno de los grandes peligros para nuestros pueblos son los incendios forestales que se producen cada verano. Somos conscientes que tenemos que proteger los núcleos urbanos y la única manera de poder plantarles cara llegado el momento es tener habilitados alrededor de los pueblos unos anillos de seguridad limpios donde poder actuar para frenar el avance de las llamas. En este sentido Mahíde Verde está realizando una magnífica labor".