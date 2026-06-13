Procesión y el 25 aniversario de la Coral Tierras Altas marcan la Festividad de los Corazones de Mombuey

La localidad de Mombuey culminaba los actos religiosos centrales de la Festividad de Los Corazones con la procesión de las imágenes de Jesús y María, un recorrido hasta el colegio del Sagrado Corazón. Un recorrido vespertino que llevó la devoción desde la torre templaria hasta la torre del colegio, para rezar con recogimiento.

Con anterioridad, en el templo de Nuestra Señora de la Asunción, los niños que han hecho esta primavera su Primera Comunión recibían la medalla de los Corazones de manos del párroco José Antonio de la Fuente. Los vecinos participaron en el rezo del Rosario y en una ofrenda de flores a las imágenes antes de salir en procesión.

La Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda se sumaba a los actos festivos con un recital en la iglesia, que llenó el templo. Las voces polifónicas, bajo la dirección de Gregorio Díez, comenzaron el repertorio con una canción tradicional “Pueblerina”, “Ave María”, “Cuatro Panaderos”, “Da pacem domine”, en definitiva, un amplio registro musical de la canción popular, canción moderna con “My Bonnie” y canción culta “Sanctus Schubert”.

Mombuey inauguracion Expo Coral 25 años / Araceli Saavedra

La exposición “Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda: 25 años de música" se inauguró además en el edificio del Ayuntamiento de Mombuey, con la presencia del alcalde de Mombuey, José Castedo, y concejales del equipo de gobierno. El comisario de la exposición y director de la Coral, Gregorio D. Mardomingo, acompañó a los representantes municipales junto con un nutrido grupo de personas. Entre los asistentes también destacaron miembros de la propia coral. La muestra expositiva estará abierta todo el mes de junio en horario de mañana. El recorrido vital de esta formación coralística se recopila en 16 paneles gráficos.

Recoge la importancia que para estas comarcas del noreste zamorano tiene la existencia de esta formación musical, el importante papel que juega desde el punto de vista cultural y social, y su labor de embajadora de las comarcas de Sanabria y de Carballeda por gran parte de España y otros países europeos.

La exposición se completa con los diferentes galardones y reconocimientos recibidos por la coral en sus 25 años de vida, reunidos en una vitrina. Destaca del conjunto una especial felicitación y bendición firmada por el actual Papa León XIV y dedicada a la coral con motivo de su vigésimo quinto aniversario musical.

La exposición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Mombuey y llega a tierras carballesas después de haber recalado hace unos meses en el castillo de Puebla de Sanabria.