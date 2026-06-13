Otero de Sanabria recupera su centro cívico tras más de una década de inactividad

El nuevo Centro Cívico de Otero de Sanabria abrirá sus puertas, el próximo 22 de junio, tras más de diez años de inactividad. El nuevo edificio ubicado en las antiguas escuelas acogerá un proyecto integral de envejecimiento activo y de bienestar para personas mayores de 55 años o con discapacidad. Este proyecto comienza el mismo día de la apertura y finaliza el próximo mes de diciembre.

Bajo el lema "Un espacio para vivir, compartir y disfrutar", el proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Palacios de Sanabria y gestionado por la Fundación Personas, contando además, con el apoyo de la Asociación Cultural Nuestra Señora de los Remedios. La puesta en marcha de esta iniciativa supone la recuperación de un punto de encuentro para los vecinos de las localidades. Pues estos, antes de su cierre y reconstrucción, eran los encargados de mantener con vida este centro a través de su mantenimiento o de la realización de actividades.

Actividades para "Cuerpo, mente y corazón"

El centro contará con actividades de lunes a viernes con un horario de 10:00 de la mañana a 14:00 de la tarde, estas estarán agrupadas en diferentes áreas de actuación hasta el mes de diciembre, fecha en la que concluye el programa. Las fases de actuación serán la actividad física adaptada, la estimulación cognitiva, actividades ocupacionales y sociales y cursos de salud y asesoramiento social.

Cartel actividades centro cívico / Cedida

Por la tanto, los objetivos de este programa son combatir la soledad no deseada, favorecer un envejecimiento activo y saludable, fomentar la participación comunitaria, mantener vivas las tradiciones locales y contribuir la dinamización social del medio rural.

Los plazos de inscripción ya se encuentran abiertos y las personas interesadas pueden solicitar información o inscribirse a través del siguiente número de teléfono, 980623054, correspondiente al Centro Multiservicios Fundación Personas en el Puente de Sanabria