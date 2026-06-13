Los mozos de Riofrío veneran a San Antonio con el canto del ramo

Riofrío de Aliste ha vivido este sábado una de las festividades más importantes del año con la celebración de San Antonio, patrono de los mozos, que este año vuelve a celebrarse en su día propio al caer en sábado, sin tener que recurrir como ha sido habitual en los últimos años a trasladar la fiesta al fin de semana.

San Antonio de Padua es una de las celebraciones religiosas con más arraigo en la comarca de Aliste donde antaño, en tiempos de unas vidas marcadas por la práctica agroganadera de supervivencia, donde la “hacienda” (animales domésticos eran parte imprescindible de la cotidianidad) era medio día de fiesta de guardar.

Festividad de San Antonio / Ch. S.

Por costumbre, el 13 de junio principalmente las vacas estaban libres del trabajo, no se les podía uñir al yugo ni llevar a trabajar, ni a arar ni con el carro, con lo cual por la mañana se les llevaba a pastar a los “labrados”, tierras sin sembrar entre los trigos, centenos y cebadas donde por esta fecha solía abundar la verde hierba.

Si no podían trabajar los animales, obviamente tampoco sus amos, por lo cual era el día elegido para el esquileo de las ovejas a mano con vistas a librarlas de la lana ante la inminente llegada del verano y sus calores con la obligada trashumancia por San Pedro (29 de junio) en busca de los verdes pastos y las aguas de las sierras de la Alta Sanabria. Ya sin lana se les ponía la “mela” con pez para así saber cada ganadero y pastor cuáles eran las suyas.

Riofrío ha sido un pueblo donde más han bailado sus fiestas. La iglesia está dedicada a San Pedro Apóstol, sin embargo, como coincidía el 29 de junio con el comienzo de las duras faenas de la cosecha veraniega por lo cual durante muchos años se veneró en octubre a la Virgen del Carmen.

La llegada de la maquinaria, tractores, segadoras, trilladoras y cosechadoras aligeraron los trabajos y los tiempos y fueron adelantadas al cuarto fin de semana de agosto.

Festividad de San Antonio / Ch. S.

Independientemente, fue desde siempre la de San Antonio de Padua una de las fiestas más importantes (no en vano es el patrono de los mozos de Riofrío). Una fiesta grande como demuestra la procesión, que es abierta por el pendón y la cruz parroquial de plata y durante ella se tiran cohetes y bombas. De hecho, en la actualidad los mozos siguen asistiendo a la misa y a la procesión vestidos con traje y corbata como si de una boda se tratase.

Los tiempos cambian y la celebración en los últimos años ha coincidido con el sábado para favorecer la presencia de los emigrantes, muy en particular de los mozos, que por motivos de estudios o trabajo residen fuera del pueblo: “Hoy día 13 de junio / la juventud ha venido / festejando a San Antonio / con fervor y con cariño” comienza la petición de la licencia.

Fueron y son los mozos los encargados de ofrecer el Ramo de San Antonio que es cantado a dos voces y en coro antes dar comienzo la misa. Para poder comenzar uno de los mozos es el encargado de pedir la licencia “Las Justicias” (alcalde y Juez de Paz) y al Párroco: “Licencia pido, señores, /para entrar en este templo, / al glorioso San Antonio / y al divino Sacramento”.

Misa por la festividad de San Antonio / Ch. S.

Una vez finalizada la misa comienza la procesión con los mozos portando su venerado Ramo de San Antonio, con el mayordomo de los mozos han llevado la Vara coronada de flores y una imagen del santo.