Moraleja del Vino se viste de gala para acoger la fiesta de todos los pueblos de Zamora: el Día de la Provincia
Todo listo en el municipio de Tierra del Vino para celebrar el hecho de ser zamorano y rendir homenaje a las personas que hacen provincia dentro y fuera de ella
Moraleja del Vino se viste este sábado de gala para acoger la fiesta de todos los pueblos zamoranos: el Día de la Provincia. Todo listo en el municipio de Tierra del Vino para celebrar el hecho de ser zamorano y rendir homenaje a todas las personas que hacen provincia dentro y fuera de la tierra durante todo el año.
Las actividades arrancan a las 11.30 con el podcast Mucho Cuzeo en el que los jóvenes zamoranos entrevistarán a todos los invitados, una experiencia que ya se puso en marcha en la pasada edición. Será a las 12 en punto cuando arranque el acto institucional puro y duro en la iglesia de Nuestra Señora de la Magdalena, donde se entregarán los premios Tierras de Zamora a los galardonados de este año en una gala presentada por la redactora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA Leticia Galende y el periodista zamorano Ángel García.
PREMIADOS
- Categoría Proyecto Empresarial: a Caja Rural de Zamora por ser el músculo financiero insustituible en nuestra provincia y un apoyo insustituible en la actividad cultural, social, educativa y universitaria en nuestra provincia.
- Categoría Solidaridad: a la asociación Unidos Contra el Cáncer de Toro, por su labor social y de acompañamiento tanto en el alfoz de Toro y Guareña, principalmente.
- Categoría Trayectoria Deportiva: al Club Deportivo Copa Zamora de Galgos por el fomento de este deporte tradicional
- Categoría Patrimonio: a todas las asociaciones de mascaradas de la provincia y al historiador del arte José Ángel Rivera de las Heras a título póstumo.
- Embajador de Zamora: al barítono Luis Santana por su popularización de la música y por llevar el sello de Zamora por todo el mundo.
Folclore, pan y queso
El grupo de baile Los Alfares de Pereruela y la Banda de Música Ciudad de Zamora pondrán la nota musical a una intensa jornada que se alargará hasta las 21 horas con hinchables y actividades en la Plaza Mayor de la localidad. Entre ellas, una degustación de quesos para poner el foco en la Feria Internacional del Queso y en Fromago, y también de panes como anticipo del PanFest que tendrá lugar en el año 2027. Pan y queso acompañado de los caldos de las Rutas del Vino de Toro, Zamora y Arribes.
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ESTARÁ ALLÍ PARA CONTARTE EL DESARROLLO DE LA GALA CON REPORTAJES, ENTREVISTAS, VÍDEOS Y GALERÍAS DE IMÁGENES
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