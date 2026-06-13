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Un coche en llamas provoca un pequeño incendio cerca de Peleas de Arriba

El vehículo comenzó a arder en la carretera N-630 y afectó a una zona de vegetación próxima

GALERÍA | Los bomberos de la Diputación sofocan un coche en llamas

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Los bomberos de la Diputación sofocan un coche en llamas / Cedida

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A. A.

Rápida intervención de los bomberos de la Diputación de Zamora en la N-630. Efectivos del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil institución provincial, intervinieron en la tarde de este sábado para extinguir el incendio originado en un vehículo en la carretera N-630, en las proximidades del paraje de La Fuente de Valparaíso, cercano a la localidad de Peleas de Arriba.

El aviso se recibió en torno a las 18.15 horas y a la llegada de la dotación, el fuego comenzaba ya a extenderse hacia la zona de vegetación próxima, por lo que la rápida actuación de los efectivos permitió controlar y extinguir el incendio evitando una mayor propagación.

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Afortunadamente, no se han registrado daños personales. Agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona y realizaron las diligencias oportunas.

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