UPA-COAG protesa en Villardeciervos en el cuarto aniversario de los incendios de la Sierra de la Culebra

Este próximo lunes se cumplen cuatro años de los incendios que destruyeron gran parte de la Sierra de Culebra. Esta herida sigue muy presente para los habitantes y trabajadores agrarios de la comarca. Con motivo del cuarto aniversario la asociación sindical UPA-COAG ha anunciado una concentración el próximo lunes, 15 de junio, a las 12 horas, frente al Centro Forestal de Villardeciervos.

Bajo el lema "Acude a la concentración", desde el sindicato se busca movilizar a vecinos, agricultores y ganaderos de la zona además, exigen a las instituciones que cumplan con lo prometido. Estos compromisos fueron adquiridos por las instituciones tras los incendios, una catástrofe ambiental que calcinó decenas de miles de hectáreas y paralizó la economía de la comarca.

Centro forestal de Villardeciervos / ARACELI SAAVEDRA

Por eso, la propia manifestación se centra en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es, establecer un plan de prevención de incendios y aumentar la dotación económica para mantenerlo, el segundo, se basa en la recuperación de las ayudas ZIS, pues estas son necesarias para el desarrollo de infraestructuras y servicios en los municipios afectados y el tercer punto, se basa en el control de la fauna y sistema de peritaje y una composición económica justa, debido a las pérdidas de cultivo y de cabezas de ganado que el incendio provocó.

La eleción de Villardeciervos como epicentro de la manifestación nos es casual. Esta localidad ya fue el centro de mando de la gestión de crisis que se realizó durante el incendio, convirtiéndose en el símbolo de la lucha contra los incendios en 2022. Por eso, Villardecievos, volverá a alzar la voz para exigir que tanto la Sierra de la Culebra como sus habitantates no sean olvidados por las propias instituciones.