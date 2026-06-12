La triple vulnerabilidad de la violencia de género en el medio rural zamorano

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno de Zamora, Marisa Manso, reconoció que en el medio rural las víctimas de violencia de género "son doble e incluso triplemente vulnerables" porque los pueblos "son núcleos cerrados" donde la víctima acaba estigmatizada. Manso señaló que "la vacuna está en la prevención y en la educación".

Marisa Manso hizo estas valoraciones en el trascurso de la I Jornada Tejiendo Futuro: Sanabria-Carballeda Territorio de Igualdad y Buen Trato, organizadas por el Ayuntamiento de San Justo dentro de los actos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Señaló condicionantes como "poca población y pocos recursos" frente a la Violencia de Género, y donde las Entidades Locales y servicios de Asistencia Social "son la instituciones más cercanas".

El santuario de La Alcobilla fue el lugar de encuentro en el que participaron el diputado del Área Social de la Diputación, Ramiro Silva; el sargento de la Guardia Civil de El Puente, Borja Varela; la técnico del Programa PAME, Sofía Rodríguez; y dos víctimas de la violencia de género en la comarca Natalia y Yoana.

El testimonio de estas dos mujeres, reconociendo y agradeciendo de antemano la labor y protección de la Guardia Civil, puso el foco en el estigma social con la sensación "es la víctima la que es la perseguida y vigilada" de cara a los vecinos. "Habría que darle la vuelta y que sea el agresor el vigilado". Procesos largos, con menores, con visitas obligadas de menores a los maltratadores. Las víctimas con menores a su cargo han pedido que "el cuartel de la Guardia Civil de Puebla sea el punto de encuentro".

La triple vulnerabilidad de la violencia de género en pueblos

En la jornada las agentes de Viogen de la Comandancia en las comarcas de Sanabria y Aliste, Sonia Alonso y María Soraya Ganado, que profundizaron en el protocolo.

Dentro del Plan Rural hay aspectos que requieren solución como la atención de las víctimas que han puesto una denuncia en fin de semana "y no pueden ir a un centro de emergencias". Se dan situaciones como el traslado de menores a su cargo, víctimas con discapacidad, etc. que necesitan trasporte especial. Los casos de violencia de género "dejan de ser un delito del ámbito privado a ser un delito público" que obliga a cualquier ciudadano.

La alcaldesa de San Justo, Monserrat Sastre, abrió las ponencias señalado que estas jornadas son "un espacio de encuentro, reflexión y compromiso que nace con la voluntad de fortalecer nuestros pueblos". Sastre apeló "a la igualdad en derechos" y agradeció la presencia de autoridades, profesionales, asociaciones, entidades colaboradoras, vecinos y especialmente a la Guardia Civil.

La participación de todos que "demuestra que la igualdad, el respeto y el buen trato son valores compartidos y una responsabilidad colectiva". Montserrat Sastre reconoció que "las desigualdades, el aislamiento, la falta de recurso o las dificultades para acceder a determinados servicios pueden afectar especialmente a mujeres, menores, mayores y colectivos vulnerables".

Silva señaló la parte positiva en la colaboración y apoyo entre Administraciones y Cuerpos de Seguridad del Estado para resolver carencias precisamente. "E ha trabajado mucho y se han conseguido muchas cosas" pero incidió en seguir trabajando "la educación es la clave para que lleguemos a la igualdad y la igualdad en derechos". La parte "más fea" son esas carencias para atender a estas mujeres "en horas a las que no podemos llegar", y que se puede canalizar "con Cruz Roja, Cáritas u otro tipo de asociaciones que pueden ayudar a estas personas". Son los guardias civiles quienes "con sus propios vehículos y sus propios medios llevan a estas personas a lugares donde puedan pasar la noche, donde pueden tener un protección".