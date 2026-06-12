Investigadas dos personas en un pueblo de Zamora por transportar un gran cargamento de comida y alcohol de dudosa procedencia

La Guardia Civil ha concluido las investigaciones contra dos personas que transportaban en su vehículo un gran cargamento de comida y alcohol de dudosa procedencia en las inmediaciones de Villalpando. Las diligencias se han dado por finalizadas y los productos incautados han sido donados a Cáritas Villalpando.

A finales del mes de marzo, la Guardia Civil de Zamora, procedió a la investigación de dos personas como supuestos autores de delitos de receptación de productos alimentarios y de bebidas alcohólicas. Estos hechos tuvieron lugar en el km 277 de la autovía A 6 sentido Madrid, en el que una patrulla, observó el estacionamiento de un vehículo color azul, en un camino de una de las salidas de esta.

En un primer instante, los agentes decidieron acercarse por si los ocupantes del vehículo necesitaban ayuda. Sin embargo, en el momento en el que los ocupantes se percataron de la proximidad de los agentes, decidieron abandonar el lugar de los hechos, escondiéndose en un camino cercano.

Productos requisados por la Guardia Civil / G.C

Cuando los agentes de la Guardia Civil pararon el vehículo, decidieron revisar el interior del mismo. Los agentes descubrieron una gran cantidad de productos alimenticios y bebidas alcohólicas de dudosa procedencia, por lo que solicitaron a los individuos, que mostraran algún tipo de ticket que reflejará esas compras, ante la imposibilidad de esto, los agentes requisaron estos productos.

Toda la mercancía incautada fue depositada en el cuartel de Villalpando, quedando está a disposición de las autoridades judiciales. Tras un proceso de gestiones, en el que no se encontraron a los compradores originales, el juzgado interviniente acordó la entrega de estos a la organización sin ánimo de lucro Cáritas Villalpando. Con la entrega realizada hace unos días, se dan por finalizadas las diligencias de esta investigación