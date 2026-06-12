La huella zamorana en la Sagrada Familia de Barcelona

Cuando la noche del pasado miércoles 10 de junio, la inauguración de la torre de Jesucristo coronaba el proceso constructivo de la Sagrada Familia de Barcelona, alguien recordó cómo una pequeña parte de Zamora, más en concreto del pequeño pueblo sayagués de Pasariegos, estaba también escribiendo su historia.

Pues el granito extraído de canteras sayaguesas sirvió para fabricar piezas de diferentes elementos de la construcción de la seo, especialmente para la elaboración de complejas estructuras en los ventanales de la nave central y el cáliz de las torres de la seo barcelonesa. Con las mismas piedras se fabricaron baldosas y peldaños que ya forman parte de la historia del emblemático templo.

La inauguración de la torre de Jesucristo, de 172,5 metros de altura, por parte del papa León XIV, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Antonio Gaudí, rescata la memoria de las distintas fases constructivas de la Basílica, en una de las cuales participó la extinta empresa Piedranova, dedicada a la transformación y comercialización de granito. A lo largo de una década, las resistentes rocas extraídas de canteras de Pasariegos, fueron utilizadas para levantar el majestuoso monumento hoy admirado por el mundo. Granito en un tono muy claro, casi blanco y de muy buena calidad, apto para su uso en exteriores, ha vestido parte de la singular estructura modernista.

La colaboración en el gran templo, con el suministro de bloques y piezas de granito, fue valorada en su día como "la más importante y de mayor prestigio" en la trayectoria de la empresa zamorana, que también suministró piedra para destacadas obras como el Museo de la Evolución Humana de Burgos o pavimentación en el eje monumental de Astorga y Zamora

En el caso de la Sagrada Familia, se utilizó el granito denominado Silvestre Sayago, extraído por la empresa Granduero en Pasariegos, una piedra gris de grano muy fino y tremendamente homogénea. Piedra natural, forjada por la naturaleza, con extraordinarias propiedades físico-químicas que otorgan gran resistencia y durabilidad tanto usado en construcción como en pavimentos.

Es así como el elemento natural más icónico de la comarca de Sayago inscribe su nombre en el emblemático templo catalán, que ya ha pasado a la historia por ser el más elevado del mundo y uno de los más visitados, con casi cinco millones de turistas el último año.