Dos heridos en un nuevo accidente de tráfico en Tierra de Campos

A las 17.35 horas de este viernes se produjo la colisión entre dos turismos, en la que dos pasajeros necesitaron asistencia médica por parte de los servicios de Emergencias del 112, que enviaron medios junto con la Guardia Civil de Tráfico para gestionar la situación en la zona del suceso.

El incidente ha tenido lugar en el kilómetro 243 de la autovía Vía de la Plata (A-6), en el municipio de Cerecinos de Campos en dirección a La Coruña.