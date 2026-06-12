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Una campeona del mundo enseña defensa personal a las mujeres de Sanabria

Expertos en artes marciales de la Guardia Civil cerraron las jornadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género organizadas por el Ayuntamiento de San Justo

Defensa personal para mujeres con medalla de oro

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Defensa personal para mujeres con medalla de oro / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

La cinco veces Campeona del Mundo y de España de Muay Thai y miembro de la Guardia Civil, Yohanna Alonso, impartió un taller de defensa personal para mujeres, con una alta participación y aceptación, sesión que se llevó a cabo en el pabellón de deportes de El Puente de Sanabria.

Esta actividad cerró el jueves los actos de la I Jornada Tejiendo Futuro organizados por el Ayuntamiento de San Justo, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Yohanna Alonso hizo una demostración de unas técnicas básicas de defensa con los instructores de artes marciales, Inmaculada Domínguez y Roberto Prieto, miembros también de la Guardia Civil.

Las mujeres se sumaron activamente al taller para aprender a reaccionar ante una agresión, a protegerse, a bloquear, a golpear y huir. Una palabra clave es gritar "¡fuego!” que atrae ayuda porque pedir “socorro” no genera respuesta de ayuda. La estabilización de la posición de piernas es el primer paso para protegerse y tratar de bloquear la agresión.

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El empleo de técnicas sencillas de brazos, codos, rodilla, dedos, manos, nalgas permiten golpear de manera inesperada y hasta dolorosa para el atacante. Los expertos incidieron en practicar repetidamente estas técnicas de autodefensa. Otra técnica es usar determinadas palabras y expresiones “claves” que psicológicamente amortiguan el nivel de agresividad del atacante.

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