El Ayuntamiento de San Vítero abre la licitación exprés para gestionar la piscina y quiosco este verano

El Ayuntamiento de San Vítero, acaba de abrir el plazo para la licitación de concesión del servicio de explotación de la piscina municipal y su cafetería. Este periodo de ejecución se extenderá de forma improrrogable desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto. Para lograr con tiempo la apertura, el Ayuntamiento ha lanzado un proceso exprés de apertura exclusivamente los días 15, 16 y 17 de junio, no admitiendo errores en la documentación.

Debido al carácter inminente de la apertura, desde el Ayuntamiento se exige que los documentos a entregar deben de ser los definitivos. Estos incluyen la póliza de responsabilidad civil, el carné de manipulador de alimentos, los certificados de corriente de pago y el título oficial de socorrismo. En el caso de que falte algún documento, se excluirá de la convocatoria de este proceso.

Para asegurar que sea un servicio asequible, el consistorio establece un límite de precios, sinedo el de la entrada un 1,50€, como máximo, y el de las actividades cómo el aquagym en 5.00 €. Por otra parte, los horarios del recinto son los siguientes para el baño de 16.00 a 20:00 todos los días de la semana y para la cafetería de 15:30 hasta las 00:00.

Con el fin de equilibrar los propios gastos de gestión, desde el propio consistorio asumen los costes de los suministros, siendo estos, el gasto de agua y electricidad del recinto, el gasto del cloro y el mantenimiento de la depuradora, fijando de esta manera el precio de la licitación en un valor simbólico de un euro.

El resultado de la licitación se conocerá el próximo día 22 de junio, cuando el Ayuntamiento compruebe que los documentos se han entregado en fecha y forma. Una vez realizada esa verificación, se abrirán las propias ofertas económicas y se propondrá para firmar de forma inmediata la oferta que mayor monto haya presentado al canon.