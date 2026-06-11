Villabuena del Puente se vuelca con un taller sobre la prevención del cáncer
La nueva asociación cultural del pueblo y la AECC promueven la iniciativa, en la que también se abordó el diagnóstico precoz
La prevención del cáncer y el diagnóstico precoz han centrado el taller impartido este jueves en Villabuena del Puente, iniciativa promovida conjuntamente por la nueva asociación cultural del pueblo y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
Alrededor de 40 vecinos asistieron a la charla informativa, en la que también pudieron conocer los servicios que presta la AECC a los pacientes oncológicos y a sus familiares.
El taller fue impartido por la enfermera Mayte Arias, quien centró su alocución en el diagnóstico precoz de la enfermedad.
Así, Arias explicó a los asistentes algunos síntomas de la enfermedad, aunque también incidió en la importancia de las pruebas que, de forma precoz, pueden ayudar a detectar el cáncer, tales como las mamografías o la de restos de sangre en las heces, entre otras.
En el taller también participaron los psicólogos de la AECC, Rubén Sánchez y Sofía Polo, quienes explicaron a los vecinos de Villabuena del Puente qué hábitos pueden contribuir a prevenir la enfermedad, tales como el ejercicio físico o una alimentación saludable.
Del mismo modo, Sánchez desgranó los diferentes servicios que la AECC presta a los enfermos oncológicos y a sus familiares. Las asociaciones promotoras de la iniciativa destacaron la importancia del taller y de acercar la labor de la AECC a los vecinos del medio rural.
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