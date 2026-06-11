San Justo, en Sanabria, teje una red por la igualdad y contra la violencia de género desde la infancia

El municipio de San Justo celebró la I Jornada "Tejiendo futuro: Sanabria y Carballeda, territorio de igualdad y buen trato" dentro de los actos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, organizados en el recinto del Santuario de Nuestra Señora de la Alcobilla. Los alumnos del CEIP Monte Gándara al que acuden a clase, entre otros, alumnos de este municipio, abrieron la jornada con una programación de juegos.

Las actividades estuvieron tuteladas por los monitores de la Fundación Personas y sus propios alumnos, que ejercieron como ayudantes. Entre las propuestas los alumnos confeccionaron una red de hilo de lana, "la red de la igualdad", o llenaron de mensajes la caja de los cumplidos, con palabras de cariño hacia los familiares, amigos y compañeros más cercanos.

La alcaldesa, Monserrat Sastre, daba la bienvenida a todos los participantes en la apertura de los actos centrales de la tarde. Esta jornada nace con el objetivo de "seguir construyendo un territorio donde la igualdad, el respeto y el buen trato formen parte de nuestra vida cotidiana".

Sastre recalcó que "los pueblos tienen mucho que aportar en la construcción de una sociedad más justa". La igualdad "no entiende de tamaño ni de distancia, y cada persona puede contribuir a mejorar la convivencia en su entorno más cercano".

Abogó por una Sanabria y Carballeda "donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades; donde niñas y niños crezcan libres de estereotipos; donde nuestros mayores sean escuchados y valorados; y donde todas las personas se sientan respetadas y seguras".

Reafirmó el rechazo "a cualquier forma de discriminación, violencia o desigualdad. Ninguna persona debe sentirse sola, excluida o menospreciada por razón de sexo, edad, origen, discapacidad, orientación o cualquier otra circunstancia".

Destacó el valor del diálogo, la educación y la implicación comunitaria basada en el respeto mutuo.

Montserrat Sastre renovó el compromiso de su Ayuntamiento de seguir impulsando la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana y el bienestar de todas las personas que viven en los pueblos. Invitó a todos los ciudadanos a participar en las jornadas, compartir experiencias, escuchar, aprender y reflexionar juntos sobre el futuro a construir. Cerró recordando que "la igualdad no es tarea de unas pocas personas; es una responsabilidad colectiva".

La actuación de las alumnas de la Escuela de Artes Escénicas de Sanabria fue el colofón a la lectura del manifiesto. Su directora, María José Hernández, defendió el valor de los pueblos y apeló a "lo diverso". Hernández reconoció la labor de la Guardia Civil y el papel que desempeñan en los pueblos.